    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Carsten Stork

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Weizen mit kurzer Stärke – Fundamentaldaten bleiben belastend

    Der Weizen-Future an der CBOT konnte in der vergangenen Woche überraschend zulegen und schloss bei rund 549 US-Cent pro Bushel. Auf Wochenbasis ergibt sich damit ein Plus von etwa 3,88%. Nach den zuvor eher ruhigen Handelswochen war das eine …

    Carsten Stork - Weizen mit kurzer Stärke – Fundamentaldaten bleiben belastend
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Weizen-Future an der CBOT konnte in der vergangenen Woche überraschend zulegen und schloss bei rund 549 US-Cent pro Bushel. Auf Wochenbasis ergibt sich damit ein Plus von etwa 3,88%. Nach den zuvor eher ruhigen Handelswochen war das eine auffällig positive Bewegung und zeigt, dass temporär Kaufinteresse in den Markt zurückgekehrt ist.

    Allerdings passt diese Stärke nur bedingt zum fundamentalen Umfeld. Die globalen Angebotsaussichten bleiben komfortabel: steigende Exportmengen, gute Ernteperspektiven und hohe Lagerbestände begrenzen das Aufwärtspotenzial strukturell. Entsprechend wirkt die Bewegung eher wie eine technische Gegenreaktion nach vorheriger Schwächephase als der Beginn eines neuen Trends.

    Auch die Positionierung bestätigt dieses Bild. Das Managed Money hält weiterhin eine große Short-Position von über 71.000 Kontrakten. Diese Größe deutet darauf hin, dass institutionelle Marktteilnehmer weiterhin eher auf fallende Preise setzen und steigende Kurse aktuell eher zum Glattstellen genutzt werden könnten.

    Saisonal spricht ebenfalls wenig für nachhaltige Stärke. Historisch tendiert Weizen nach solchen kurzfristigen Anstiegen wieder zur Schwäche, insbesondere wenn keine wetterbedingten Angebotsrisiken auftreten.

    Fazit: Der Anstieg wirkt technisch und nicht strukturell. Solange die fundamentale Überversorgung bestehen bleibt, dürften Erholungen im Weizen-Future eher Verkaufsgelegenheiten als der Beginn eines neuen Aufwärtstrends sein.


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Renditemanufaktur
    Carsten Stork Weizen mit kurzer Stärke – Fundamentaldaten bleiben belastend Der Weizen-Future an der CBOT konnte in der vergangenen Woche überraschend zulegen und schloss bei rund 549 US-Cent pro Bushel. Auf Wochenbasis ergibt sich damit ein Plus von etwa 3,88%. Nach den zuvor eher ruhigen Handelswochen war das eine …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     