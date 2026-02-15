Weizen mit kurzer Stärke – Fundamentaldaten bleiben belastend

Der Weizen-Future an der CBOT konnte in der vergangenen Woche überraschend zulegen und schloss bei rund 549 US-Cent pro Bushel. Auf Wochenbasis ergibt sich damit ein Plus von etwa 3,88%. Nach den zuvor eher ruhigen Handelswochen war das eine auffällig positive Bewegung und zeigt, dass temporär Kaufinteresse in den Markt zurückgekehrt ist.



Allerdings passt diese Stärke nur bedingt zum fundamentalen Umfeld. Die globalen Angebotsaussichten bleiben komfortabel: steigende Exportmengen, gute Ernteperspektiven und hohe Lagerbestände begrenzen das Aufwärtspotenzial strukturell. Entsprechend wirkt die Bewegung eher wie eine technische Gegenreaktion nach vorheriger Schwächephase als der Beginn eines neuen Trends.



Auch die Positionierung bestätigt dieses Bild. Das Managed Money hält weiterhin eine große Short-Position von über 71.000 Kontrakten. Diese Größe deutet darauf hin, dass institutionelle Marktteilnehmer weiterhin eher auf fallende Preise setzen und steigende Kurse aktuell eher zum Glattstellen genutzt werden könnten.



Saisonal spricht ebenfalls wenig für nachhaltige Stärke. Historisch tendiert Weizen nach solchen kurzfristigen Anstiegen wieder zur Schwäche, insbesondere wenn keine wetterbedingten Angebotsrisiken auftreten.



Fazit: Der Anstieg wirkt technisch und nicht strukturell. Solange die fundamentale Überversorgung bestehen bleibt, dürften Erholungen im Weizen-Future eher Verkaufsgelegenheiten als der Beginn eines neuen Aufwärtstrends sein.

