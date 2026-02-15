    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Carsten Stork

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Baumwolle stabilisiert sich trotz schwacher Nachfrage – Shorts dominieren weiter das Bild

    Der Baumwoll-Future an der ICE legte in der vergangenen Woche um 1,73 % zu und schloss bei 64,13 US-Cent. Die Aufwärtsbewegung entstand vor allem nach der Veröffentlichung des aktuellen WASDE-Reports des US-Landwirtschaftsministeriums und führte …

    Carsten Stork - Baumwolle stabilisiert sich trotz schwacher Nachfrage – Shorts dominieren weiter das Bild
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Baumwoll-Future an der ICE legte in der vergangenen Woche um 1,73 % zu und schloss bei 64,13 US-Cent. Die Aufwärtsbewegung entstand vor allem nach der Veröffentlichung des aktuellen WASDE-Reports des US-Landwirtschaftsministeriums und führte zeitweise zu einem Wochenhoch oberhalb von 62 Cent. Zum Wochenschluss kam es zwar zu kleineren Abgaben, insgesamt blieb jedoch ein positives Wochenresultat bestehen.

    Fundamental zeigt sich weiterhin ein gemischtes Bild. Die Exportverpflichtungen liegen mit 8,034 Mio. RB rund 12 % unter dem Vorjahr und entsprechen lediglich 71 % der USDA-Prognose. Gleichzeitig wurden höhere globale Produktion und Lagerbestände bei gleichzeitig schwächerem Konsum gemeldet – ein Umfeld, das strukturell eher gegen stark steigende Preise spricht. Besonders auffällig bleibt die Positionierung der Spekulanten.

    Das Managed Money hat seine Netto-Short-Position erneut ausgeweitet und hält weiterhin deutlich über 50.000 Kontrakte Short. Dieses Muster begleitet den Markt bereits seit Monaten und unterstreicht die weiterhin verhaltene Nachfrage. Parallel dazu ging das Open Interest zuletzt leicht zurück und fiel auffällig mit dem Tief Anfang Februar zusammen. Das deutet darauf hin, dass erste Short-Positionen geschlossen wurden und zumindest kurzfristig Verkaufsdruck aus dem Markt genommen wurde.

    Saisonal bewegt sich Baumwolle normalerweise bis Mitte März eher freundlich, allerdings hat sich der Markt in den vergangenen Monaten kaum an seine typische Saisonalität gehalten. Entsprechend bleibt die Aussagekraft dieses Faktors begrenzt.

    Fazit: Der Markt zeigt kurzfristige Stabilisierungstendenzen, strukturell bleibt das Umfeld jedoch schwach. Die hohe Short-Positionierung spricht für mögliche technische Gegenbewegungen, ein nachhaltiger Aufwärtstrend benötigt jedoch klar bessere Nachfragesignale.


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Renditemanufaktur
    Carsten Stork Baumwolle stabilisiert sich trotz schwacher Nachfrage – Shorts dominieren weiter das Bild Der Baumwoll-Future an der ICE legte in der vergangenen Woche um 1,73 % zu und schloss bei 64,13 US-Cent. Die Aufwärtsbewegung entstand vor allem nach der Veröffentlichung des aktuellen WASDE-Reports des US-Landwirtschaftsministeriums und führte …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     