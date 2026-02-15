Baumwolle stabilisiert sich trotz schwacher Nachfrage – Shorts dominieren weiter das Bild

Der Baumwoll-Future an der ICE legte in der vergangenen Woche um 1,73 % zu und schloss bei 64,13 US-Cent. Die Aufwärtsbewegung entstand vor allem nach der Veröffentlichung des aktuellen WASDE-Reports des US-Landwirtschaftsministeriums und führte …
Der Baumwoll-Future an der ICE legte in der vergangenen Woche um 1,73 % zu und schloss bei 64,13 US-Cent. Die Aufwärtsbewegung entstand vor allem nach der Veröffentlichung des aktuellen
WASDE-Reports des US-Landwirtschaftsministeriums und führte zeitweise zu einem Wochenhoch oberhalb von 62 Cent. Zum Wochenschluss kam es zwar zu kleineren Abgaben, insgesamt blieb jedoch ein
positives Wochenresultat bestehen.
Fundamental zeigt sich weiterhin ein gemischtes Bild. Die Exportverpflichtungen liegen mit 8,034 Mio. RB rund 12 % unter dem Vorjahr und entsprechen lediglich 71 % der USDA-Prognose. Gleichzeitig
wurden höhere globale Produktion und Lagerbestände bei gleichzeitig schwächerem Konsum gemeldet – ein Umfeld, das strukturell eher gegen stark steigende Preise spricht. Besonders auffällig bleibt
die Positionierung der Spekulanten.
Das Managed Money hat seine Netto-Short-Position erneut ausgeweitet und hält weiterhin deutlich über 50.000 Kontrakte Short. Dieses Muster begleitet den Markt bereits seit Monaten und unterstreicht
die weiterhin verhaltene Nachfrage. Parallel dazu ging das Open Interest zuletzt leicht zurück und fiel auffällig mit dem Tief Anfang Februar zusammen. Das deutet darauf hin, dass erste
Short-Positionen geschlossen wurden und zumindest kurzfristig Verkaufsdruck aus dem Markt genommen wurde.
Saisonal bewegt sich Baumwolle
normalerweise bis Mitte März eher freundlich, allerdings hat sich der Markt in den vergangenen Monaten kaum an seine typische
Saisonalität gehalten. Entsprechend bleibt die Aussagekraft dieses Faktors begrenzt.
Fazit: Der Markt zeigt kurzfristige Stabilisierungstendenzen, strukturell bleibt das Umfeld jedoch schwach. Die hohe Short-Positionierung spricht für mögliche technische Gegenbewegungen, ein
nachhaltiger Aufwärtstrend benötigt jedoch klar bessere Nachfragesignale.
