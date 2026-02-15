    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlbemarle AktievorwärtsNachrichten zu Albemarle

    Carsten Stork

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    South32 läuft in eine Konsolidierung nach starkem Anstieg

    Die Aktie von South32 zeigte in der vergangenen Woche eine Seitwärtsbewegung und schloss nahezu unverändert mit -0,15% bei 4,40 AUD. Dabei wirkte der Wochenverlauf deutlich schwächer, als es das Ergebnis vermuten lässt: Zwischenzeitlich stieg der …

    Carsten Stork - South32 läuft in eine Konsolidierung nach starkem Anstieg
    Foto: renditemanufaktur.de
    Die Aktie von South32 zeigte in der vergangenen Woche eine Seitwärtsbewegung und schloss nahezu unverändert mit -0,15% bei 4,40 AUD. Dabei wirkte der Wochenverlauf deutlich schwächer, als es das Ergebnis vermuten lässt: Zwischenzeitlich stieg der Kurs am Donnerstag noch bis auf 4,90 AUD an, bevor anschließend kontinuierlicher Verkaufsdruck einsetzte und die Gewinne wieder abgegeben wurden.

    Nach den starken Wochen zuvor ist dieses Verhalten nicht ungewöhnlich. Gerade Minenaktien reagieren häufig überproportional auf kurzfristige Marktbewegungen, Rohstoffpreise und Positionierungswechsel institutioneller Investoren. Entsprechend verlaufen Trends selten linear, sondern wechseln regelmäßig zwischen impulsiven Anstiegen und abrupten Korrekturphasen.

    Die aktuelle Bewegung wirkt daher weniger wie eine Trendwende als vielmehr wie eine klassische Konsolidierung nach einer dynamischen Aufwärtsphase. Entscheidend wird sein, ob Käufer in Schwächephasen wieder auftreten und damit die übergeordnete Struktur stabilisieren.

    Fazit: Die Aktie bleibt in einer Bereinigungsphase nach starkem Lauf. Kurzfristige Rücksetzer sind typisch für Minenwerte und ändern vorerst nichts am übergeordnet konstruktiven Bild, solange die Aktie nicht deutlich unter die jüngsten Unterstützungsbereiche fällt.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork South32 läuft in eine Konsolidierung nach starkem Anstieg Die Aktie von South32 zeigte in der vergangenen Woche eine Seitwärtsbewegung und schloss nahezu unverändert mit -0,15% bei 4,40 AUD. Dabei wirkte der Wochenverlauf deutlich schwächer, als es das Ergebnis vermuten lässt: Zwischenzeitlich stieg der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     