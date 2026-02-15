South32 läuft in eine Konsolidierung nach starkem Anstieg

Die Aktie von South32 zeigte in der vergangenen Woche eine Seitwärtsbewegung und schloss nahezu unverändert mit -0,15% bei 4,40 AUD. Dabei wirkte der Wochenverlauf deutlich schwächer, als es das Ergebnis vermuten lässt: Zwischenzeitlich stieg der Kurs am Donnerstag noch bis auf 4,90 AUD an, bevor anschließend kontinuierlicher Verkaufsdruck einsetzte und die Gewinne wieder abgegeben wurden.



Nach den starken Wochen zuvor ist dieses Verhalten nicht ungewöhnlich. Gerade Minenaktien reagieren häufig überproportional auf kurzfristige Marktbewegungen, Rohstoffpreise und Positionierungswechsel institutioneller Investoren. Entsprechend verlaufen Trends selten linear, sondern wechseln regelmäßig zwischen impulsiven Anstiegen und abrupten Korrekturphasen.



Die aktuelle Bewegung wirkt daher weniger wie eine Trendwende als vielmehr wie eine klassische Konsolidierung nach einer dynamischen Aufwärtsphase. Entscheidend wird sein, ob Käufer in Schwächephasen wieder auftreten und damit die übergeordnete Struktur stabilisieren.



Fazit: Die Aktie bleibt in einer Bereinigungsphase nach starkem Lauf. Kurzfristige Rücksetzer sind typisch für Minenwerte und ändern vorerst nichts am übergeordnet konstruktiven Bild, solange die Aktie nicht deutlich unter die jüngsten Unterstützungsbereiche fällt.

