    Carsten Stork

    Orangensaft-Future mit kräftiger Gegenbewegung – Trend bleibt angeschlagen

    Der an der ICE US gehandelte Orangensaft-Future konnte in der vergangenen Woche deutlich zulegen und gewann 17,59 %. Der Schlusskurs lag bei 182,80 US-Cent. Auf den ersten Blick wirkt die Bewegung stark, sie relativiert sich jedoch im Kontext der vorangegangenen Wochen: Zuvor stand der Markt massiv unter Druck, sodass es sich bislang eher um eine technische Erholung als um eine Trendwende handelt.

    Auch die Positionierung liefert kein klares Signal. Das Managed Money hält lediglich eine kleine Long-Position von rund 1.200 Kontrakten, was statistisch kaum Aussagekraft besitzt und eher für Unsicherheit als für Überzeugung spricht.

    Saisonal zeigt sich ebenfalls kein bullisches Bild. Bis Anfang März besteht tendenziell weiteres Abwärtspotenzial, danach dürfte eine volatilere Phase folgen. Ein stabiler Trend lässt sich daraus aktuell nicht ableiten.

    Die langfristige Einordnung bleibt schwach: Seit dem Allzeithoch im Dezember 2024 notiert der Orangensaft-Future weiterhin mehr als 60 % im Minus. Die jüngste Rallye ändert daher wenig am Gesamtbild eines extrem volatilen und strukturell angeschlagenen Marktes.

    Fazit: Die Bewegung der vergangenen Woche wirkt wie ein technischer Bounce innerhalb eines weiterhin schwachen Gesamttrends. Ohne klare Positionierung oder saisonale Unterstützung bleibt das Chance-Risiko-Verhältnis derzeit neutral bis schwierig.


