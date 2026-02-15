    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Carsten Stork

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Politischer Druck lässt CO2-Zertifikate einbrechen – ETS verliert seine Knappheitsprämie

    Die europäischen CO2-Zertifikate standen in der vergangenen Woche massiv unter Druck und schlossen bei 70,49 EUR je Tonne – ein Wochenverlust von 11,08 %. Noch vor wenigen Wochen wurden Preise von über 90 EUR gehandelt. Innerhalb von zwei bis drei …

    Carsten Stork - Politischer Druck lässt CO2-Zertifikate einbrechen – ETS verliert seine Knappheitsprämie
    Foto: renditemanufaktur.de

    Die europäischen CO2-Zertifikate standen in der vergangenen Woche massiv unter Druck und schlossen bei 70,49 EUR je Tonne – ein Wochenverlust von 11,08 %. Noch vor wenigen Wochen wurden Preise von über 90 EUR gehandelt. Innerhalb von zwei bis drei Wochen hat der Markt damit rund 20 EUR verloren – eine außergewöhnlich schnelle Bewegung für diesen ansonsten strukturell eher trägen Markt.

    Auslöser war vor allem die politische Komponente. Die Aussagen von Bundeskanzler Friedrich Merz, man müsse das ETS-System offen überarbeiten oder verschieben, haben das zentrale Markt-Narrativ angegriffen: die künstliche Verknappung von Emissionsrechten. Genau diese erwartete Knappheit war bislang die Grundlage für die langfristig bullische Story im Carbon-Markt. Sobald Marktteilnehmer beginnen, an der regulatorischen Verlässlichkeit zu zweifeln, verschwindet die Risikoprämie schlagartig – und genau das war in der vergangenen Woche zu beobachten.

    Zusätzlich wirkten hohe Auktionsvolumina und Positionsabbau institutioneller Investoren belastend. Der Markt handelt aktuell nicht mehr primär Angebot vs. Nachfrage der Industrie, sondern politische Unsicherheit. Damit hat sich CO2 kurzfristig von einem strukturellen Knappheitsmarkt zu einem politischen Markt gewandelt.

    Fazit: Der Trend bleibt kurzfristig klar abwärtsgerichtet, solange regulatorische Eingriffe diskutiert werden. Erst wenn die Politik wieder Planungssicherheit signalisiert, kann sich die bullische Knappheitsstory im CO2-Markt stabilisieren.


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Renditemanufaktur
    Carsten Stork Politischer Druck lässt CO2-Zertifikate einbrechen – ETS verliert seine Knappheitsprämie Die europäischen CO2-Zertifikate standen in der vergangenen Woche massiv unter Druck und schlossen bei 70,49 EUR je Tonne – ein Wochenverlust von 11,08 %. Noch vor wenigen Wochen wurden Preise von über 90 EUR gehandelt. Innerhalb von zwei bis drei …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     