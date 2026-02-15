    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsPlatin RohstoffvorwärtsNachrichten zu Platin

    Carsten Stork

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Platin bleibt unter Druck – Markt sucht Richtung nach Rallye

    Der Platin-Future setzte seine volatile Konsolidierung fort und verlor auf Wochensicht 1,4 %. Der Markt schloss knapp oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 2.000 USD bei rund 2.067 USD. Nach der starken Rallye der vergangenen Monate zeigt …

    Carsten Stork - Platin bleibt unter Druck – Markt sucht Richtung nach Rallye
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Platin-Future setzte seine volatile Konsolidierung fort und verlor auf Wochensicht 1,4 %. Der Markt schloss knapp oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 2.000 USD bei rund 2.067 USD. Nach der starken Rallye der vergangenen Monate zeigt sich aktuell eine Phase der Orientierungslosigkeit, in der Käufer und Verkäufer um die kurzfristige Richtung ringen.

    Auffällig bleibt die Positionierung: Das Managed Money hält weiterhin stabil Long-Positionen von etwas über 12.000 Kontrakten. Trotz der schwächeren Kursentwicklung wurde die Position also kaum abgebaut, was auf eine weiterhin konstruktive mittelfristige Erwartungshaltung hindeutet.

    Saisonal bestehen grundsätzlich Chancen auf Unterstützung bis in das zweite Quartal hinein. Kurzfristig könnte jedoch die chinesische Golden Week die Preisbildung beeinflussen. Durch die geringere Aktivität wichtiger physischer Marktteilnehmer kann die Liquidität sinken und Bewegungen erratischer verlaufen.

    Fazit: Platin befindet sich aktuell in einer richtungslosen Konsolidierung nach der vorangegangenen Rallye. Die stabile Long-Positionierung spricht gegen eine ausgeprägte Schwächephase, während die kurzfristige Dynamik stark vom Handelsvolumen in der Feiertagswoche beeinflusst werden dürfte.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Platin bleibt unter Druck – Markt sucht Richtung nach Rallye Der Platin-Future setzte seine volatile Konsolidierung fort und verlor auf Wochensicht 1,4 %. Der Markt schloss knapp oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 2.000 USD bei rund 2.067 USD. Nach der starken Rallye der vergangenen Monate zeigt …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     