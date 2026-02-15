Platin bleibt unter Druck – Markt sucht Richtung nach Rallye

Der Platin-Future setzte seine volatile Konsolidierung fort und verlor auf Wochensicht 1,4 %. Der Markt schloss knapp oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 2.000 USD bei rund 2.067 USD. Nach der starken Rallye der vergangenen Monate zeigt sich aktuell eine Phase der Orientierungslosigkeit, in der Käufer und Verkäufer um die kurzfristige Richtung ringen.



Auffällig bleibt die Positionierung: Das Managed Money hält weiterhin stabil Long-Positionen von etwas über 12.000 Kontrakten. Trotz der schwächeren Kursentwicklung wurde die Position also kaum abgebaut, was auf eine weiterhin konstruktive mittelfristige Erwartungshaltung hindeutet.



Saisonal bestehen grundsätzlich Chancen auf Unterstützung bis in das zweite Quartal hinein. Kurzfristig könnte jedoch die chinesische Golden Week die Preisbildung beeinflussen. Durch die geringere Aktivität wichtiger physischer Marktteilnehmer kann die Liquidität sinken und Bewegungen erratischer verlaufen.



Fazit: Platin befindet sich aktuell in einer richtungslosen Konsolidierung nach der vorangegangenen Rallye. Die stabile Long-Positionierung spricht gegen eine ausgeprägte Schwächephase, während die kurzfristige Dynamik stark vom Handelsvolumen in der Feiertagswoche beeinflusst werden dürfte.

