    Carsten Stork

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Palladium stabilisiert sich – Markt bereitet möglichen Aufwärtsimpuls vor

    Carsten Stork - Palladium stabilisiert sich – Markt bereitet möglichen Aufwärtsimpuls vor
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Palladium-Future an der NYMEX setzte seine Konsolidierung fort und schloss die Woche mit einem Plus von 0,61 % bei 1.722 USD. Bereits in der Vorwoche konnte der Markt leicht zulegen. Die Handelswoche blieb dennoch volatil, was weiterhin auf eine Phase der Neuorientierung nach der vorherigen Schwäche hindeutet.

    Fundamental spricht einiges für eine Stabilisierung der Industriemetalle, sobald sich das übergeordnete Marktumfeld beruhigt. Unterstützung kommt dabei von den Positionierungsdaten: Das Managed Money ist weiterhin netto long, aktuell mit rund 500 Kontrakten. Die absolute Größe wirkt klein, ist aber bemerkenswert, da über Jahre hinweg überwiegend Short-Positionen gehalten wurden und damit ein struktureller Stimmungswechsel erkennbar wird.

    Auch saisonal zeigt sich ein positives Bild. Historisch bestehen bis Ende April gute Aufwärtschancen für Palladium, was in Verbindung mit der bereits erfolgten Bodenbildung eine konstruktive Ausgangslage ergibt.

    Kurzfristig könnte jedoch die chinesische Golden Week Einfluss auf die Preisbewegung haben. Da wichtige industrielle Marktteilnehmer fehlen, kann die Liquidität geringer ausfallen und Bewegungen unruhiger verlaufen.

    Fazit: Palladium befindet sich weiterhin in einer Konsolidierungsphase mit ersten konstruktiven Signalen aus der Positionierung und der Saisonalität. Nach der Feiertagsphase in China steigen die Chancen auf eine nachhaltigere Aufwärtsbewegung.


