    Carsten Stork

    Eramet unter Druck – operatives Nickel-Bullcase vs. Management-Risiko

    Eramet unter Druck – operatives Nickel-Bullcase vs. Management-Risiko

Die Aktie von Eramet S.A. hat auch in der vergangenen Woche deutlich nachgegeben und verlor weitere 12,29%, nachdem bereits in der Vorwoche rund 6% abgegeben wurden. Der Kurs schloss knapp unter der Marke von 60 Euro und liegt damit massiv unter den …

    Carsten Stork - Eramet unter Druck – operatives Nickel-Bullcase vs. Management-Risiko
    Foto: renditemanufaktur.de
    Die Aktie von Eramet S.A. hat auch in der vergangenen Woche deutlich nachgegeben und verlor weitere 12,29%, nachdem bereits in der Vorwoche rund 6% abgegeben wurden. Der Kurs schloss knapp unter der Marke von 60 Euro und liegt damit massiv unter den Niveaus von fast 90 Euro, die noch vor wenigen Wochen erreicht wurden. Die Bewegung steht damit klar im Gegensatz zur fundamentalen Story rund um Batteriemetalle und Nickel.

    Auslöser der Schwäche ist weniger das operative Geschäft als vielmehr die Unsicherheit im Management. Kurz nach unserem Einstieg begann der interne Führungsstreit, inklusive CEO-Wechsel und der Suspendierung des CFO. Solche Ereignisse führen bei Minenwerten fast immer zu Bewertungsabschlägen, da Investoren höhere Risikoaufschläge verlangen – unabhängig davon, wie sich die Rohstoffmärkte entwickeln.

    Fundamental bleibt die Situation im Nickelmarkt jedoch interessant. Indonesien hat die Förderquote für die weltgrößte Nickelmine Weda Bay für 2026 deutlich reduziert. Das wirkt grundsätzlich preisstützend für Nickel und damit mittelfristig auch positiv für Produzenten wie Eramet, selbst wenn kurzfristig Unsicherheit dominiert. Der Markt beginnt also, zwischen operativer Perspektive und Unternehmensrisiko zu unterscheiden – aktuell gewinnt klar das Risiko die Oberhand.

    Technisch ist der massive Abverkauf vor allem als Vertrauensverlust zu interpretieren, nicht als strukturelle Schwäche des zugrunde liegenden Rohstoffthemas. Solange die Managementsituation ungelöst bleibt, dürfte die Aktie stärker auf Nachrichten als auf Metallpreise reagieren.

    Fazit: Die Aktie befindet sich aktuell weniger in einem Rohstoff-Trade als in einem Vertrauens-Trade. Fundamental liefert Nickel Unterstützung, kurzfristig dominiert jedoch das Management-Risiko das Kursverhalten. Erst mit klarer Führung könnte der Markt wieder beginnen, das operative Potenzial einzupreisen.

    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Eramet unter Druck – operatives Nickel-Bullcase vs. Management-Risiko
