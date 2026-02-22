    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Carsten Stork

    149 Aufrufe 149 0 Kommentare 0 Kommentare

    EUR/USD: Spannung unter der Oberfläche

    Der Euro verlor in der vergangenen Woche 0,63 % und schloss bei 1,17915. Bis Freitag stand das Währungspaar klar unter Druck – erst mit der Meldung des Supreme Court, wonach die US-Zölle in dieser Form nicht rechtmäßig sind, konnte sich der Euro …

    Carsten Stork - EUR/USD: Spannung unter der Oberfläche
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Euro verlor in der vergangenen Woche 0,63 % und schloss bei 1,17915. Bis Freitag stand das Währungspaar klar unter Druck – erst mit der Meldung des Supreme Court, wonach die US-Zölle in dieser Form nicht rechtmäßig sind, konnte sich der Euro etwas stabilisieren und einen Teil der Verluste wettmachen.

    Auf Jahressicht ist das Bild ähnlich wie beim Dollar-Index: wenig Nettoveränderung, keine klare Trendstruktur. Kurzfristige Bewegungen gab es durchaus, doch per saldo bleibt der Markt in einer breiten Seitwärtsphase. Diese Zurückhaltung sehen wir derzeit auch in anderen Asset-Klassen. Aktien wirken angespannt, fallen aber nicht. Bitcoin zeigt latente Dynamik. Rohstoffe reagieren sensibel auf geopolitische Schlagzeilen. Es liegt eine gewisse Erwartung in der Luft – als würde der Markt auf ein Ereignis warten, das eine neue Richtung vorgibt. Die geopolitische Lage im Nahen Osten und die Möglichkeit eines militärischen Eingreifens der USA gegen den Iran verstärken diese latente Spannung zusätzlich.

    Die COT-Daten zeigen ein klares Bild: Managed Money ist im EUR/USD weiterhin massiv netto long positioniert – mit über 174.000 Kontrakten. Während der Dollar-Index aufgrund der Struktur seines Währungskorbs neutral wirkt, sehen wir hier eine deutliche Einseitigkeit.

    Das bedeutet: Entweder liegt das spekulative Kapital falsch – oder wir stehen vor einer weiteren Aufwärtsbewegung im Euro. Die Positionierung spricht zumindest dafür, dass der Markt weiterhin auf einen stärkeren Euro setzt.

    Fazit: Der EUR/USD wirkt technisch neutral, die Positionierung ist jedoch alles andere als neutral. Die kommenden Wochen könnten entscheidend sein – insbesondere wenn geopolitische Entwicklungen oder neue Zinssignale frische Impulse liefern.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork EUR/USD: Spannung unter der Oberfläche Der Euro verlor in der vergangenen Woche 0,63 % und schloss bei 1,17915. Bis Freitag stand das Währungspaar klar unter Druck – erst mit der Meldung des Supreme Court, wonach die US-Zölle in dieser Form nicht rechtmäßig sind, konnte sich der Euro …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     