Euro-Longs auf 2-Jahres-Hoch – Markt spielt den Fed-Pivot

Der EUR/USD setzte seinen Aufwärtstrend in der vergangenen Woche fort und legte weitere 0,51 % zu. Der Wochenschluss lag bei 1,1872, zwischenzeitlich konnte das Paar sogar wieder die Marke von 1,19 überschreiten. Damit bleibt die Struktur klar konstruktiv und bestätigt die zuletzt zunehmende Dollar-Schwäche.



Besonders positiv ist die Entwicklung in den CoT-Daten: Das Managed Money hat seine Long-Positionen weiter ausgebaut und hält inzwischen über 180.000 Kontrakte long. Das ist der höchste Stand seit Mai 2023. Auch damals folgte auf eine vergleichbare Positionierung eine starke Aufwärtsbewegung – der EUR/USD stieg anschließend von etwa 1,06 bis auf rund 1,13.



Die aktuelle Konstellation deutet darauf hin, dass institutionelle Marktteilnehmer zunehmend auf eine strukturelle Euro-Stärke setzen. Der Markt beginnt damit, die veränderten Zinserwartungen zu spielen, während der Dollar gleichzeitig an relativer Attraktivität verliert.



Fazit: Die Kombination aus steigenden Kursen und wachsender Long-Positionierung spricht für einen intakten Trend. Solange diese Struktur bestehen bleibt, bleibt das Chance-Risiko-Verhältnis auf der Long-Seite im EUR/USD klar positiv.

