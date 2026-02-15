Gold hält sich über 5.000 Dollar – Momentum bleibt, Positionierung kühlt ab

Der Gold-Future an der CME konnte auch in der vergangenen Woche erneut zulegen und schloss mit einem Plus von 1,51 % bei 5.063,8 US-Dollar je Unze. Trotz der weiterhin hohen Volatilität zeigt sich der übergeordnete Trend stabil. Die Bewegungen wirken weniger impulsiv als noch vor wenigen Wochen, was eher auf eine laufende Konsolidierung innerhalb des Aufwärtstrends hindeutet als auf eine unmittelbare Trendwende.



Auffällig ist jedoch die Entwicklung in den COT-Daten: Das Managed Money reduziert seine Long-Positionen weiter und hält aktuell nur noch knapp über 160.000 Kontrakte. Zum Vergleich: Im September 2024 lag diese Position noch bei über 315.000 Kontrakten. Die spekulative Überhitzung wurde damit weitgehend abgebaut, was kurzfristig den Aufwärtsdruck begrenzt, strukturell aber gesünder wirkt.



Saisonal bewegt sich Gold nun in eine heikle Phase. Typischerweise tendiert der Markt noch etwa eine Woche fester, bevor eine schwächere Periode folgt und der Preis in eine Seitwärtsbewegung übergeht. Nach dem starken Run der vergangenen Monate ist daher kurzfristig Vorsicht angebracht, auch wenn das langfristige Bild unverändert konstruktiv bleibt.



Fazit: Gold bleibt strukturell bullisch, befindet sich kurzfristig jedoch eher in einer Übergangs- und Verdauungsphase nach der starken Rally.

