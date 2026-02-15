Rio Tinto bricht aus – Stärke nach geplatztem Merger

Die Aktie von Rio Tinto zeigte in der vergangenen Handelswoche enorme Dynamik und legte 4,98 % zu. Der Schlusskurs lag bei 7,187 GBP, nachdem das Papier zwischenzeitlich bis auf 7,40 GBP angestiegen war. Auslöser war unter anderem das Scheitern des möglichen Zusammenschlusses mit Glencore, woraufhin der Markt wieder den Fokus auf die operative Stärke des Unternehmens richtete.



Fundamental bleibt das Bild konstruktiv. Die jüngsten Produktionsdaten zeigen steigende Kupferförderung sowie Fortschritte bei neuen Projekten. Gerade der Ausbau des Kupfergeschäfts ist strategisch entscheidend, da Kupfer zunehmend zum zentralen Metall der Elektrifizierung wird. Damit positioniert sich Rio Tinto klar in einem strukturellen Wachstumsmarkt.



Auch charttechnisch präsentiert sich die Aktie außergewöhnlich stark. Das Papier notierte auf einem neuen Allzeithoch und gehört aktuell zu den stärksten Titeln im Rohstoffsektor. Rücksetzer werden bislang konsequent gekauft, was auf anhaltende Nachfrage institutioneller Investoren hindeutet.



Fazit: Rio Tinto bleibt ein klarer Momentum- und Qualitätswert im Rohstoffsektor. Solange das fundamentale Umfeld für Industriemetalle konstruktiv bleibt, überwiegen die Chancen deutlich. Das Gesamtbild bleibt klar bullish ausgerichtet.

