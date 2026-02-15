    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKaffee RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kaffee

    Carsten Stork

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kakao im freien Fall – Markt kapituliert nach Angebotswende

    Der Kakaofuture setzte seine Abwärtsbewegung in der vergangenen Woche massiv fort und verlor weitere 13,12 %. Der Markt schloss bei 3.683 US-Dollar pro Tonne und damit auf dem tiefsten Stand seit Oktober 2023. Seit dem All-Time-High im Dezember 2024 …

    Carsten Stork - Kakao im freien Fall – Markt kapituliert nach Angebotswende
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Kakaofuture setzte seine Abwärtsbewegung in der vergangenen Woche massiv fort und verlor weitere 13,12 %. Der Markt schloss bei 3.683 US-Dollar pro Tonne und damit auf dem tiefsten Stand seit Oktober 2023. Seit dem All-Time-High im Dezember 2024 hat der Preis inzwischen über 71 % an Wert eingebüßt – eine der stärksten Korrekturen im gesamten Rohstoffsektor.

    Fundamental bestätigt sich die Trendwende: Nach Jahren knapper Versorgung trifft der Markt nun auf steigende globale Lagerbestände, höhere Exporte und schwächere Nachfrage. Gleichzeitig brechen Verarbeitungszahlen ein und Konsumenten reagieren zunehmend auf hohe Schokoladenpreise. Der Markt bewegt sich damit klar von einem Defizit-Narrativ in Richtung Überschussphase.

    Auch die Positionierung unterstreicht die Schwäche. Das Managed Money baut seine Shortpositionen weiter aus und hält inzwischen rund 19.000 Kontrakte netto short. Kapital verlässt den Markt weiter, und bisher gibt es keine Anzeichen einer spekulativen Bodenbildung.

    Saisonal bestünde grundsätzlich bis Ende März eine Chance auf Stabilisierung, doch aktuell folgt der Markt diesem Muster nicht. Die Dynamik bleibt klar abwärtsgerichtet und typische saisonale Gegenbewegungen bleiben bislang aus.

    Fazit: Der Kakaomarkt befindet sich in einer Kapitulationsphase nach dem Ende der Knappheitsstory. Solange Angebot steigt und Spekulanten weiter Positionen abbauen, bleiben Erholungen anfällig und eher technisch als strukturell. Ein belastbarer Boden ist derzeit noch nicht erkennbar.


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Kakao im freien Fall – Markt kapituliert nach Angebotswende Der Kakaofuture setzte seine Abwärtsbewegung in der vergangenen Woche massiv fort und verlor weitere 13,12 %. Der Markt schloss bei 3.683 US-Dollar pro Tonne und damit auf dem tiefsten Stand seit Oktober 2023. Seit dem All-Time-High im Dezember 2024 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     