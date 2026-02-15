Kakao im freien Fall – Markt kapituliert nach Angebotswende

Der Kakaofuture setzte seine Abwärtsbewegung in der vergangenen Woche massiv fort und verlor weitere 13,12 %. Der Markt schloss bei 3.683 US-Dollar pro Tonne und damit auf dem tiefsten Stand seit Oktober 2023. Seit dem All-Time-High im Dezember 2024 hat der Preis inzwischen über 71 % an Wert eingebüßt – eine der stärksten Korrekturen im gesamten Rohstoffsektor.



Fundamental bestätigt sich die Trendwende: Nach Jahren knapper Versorgung trifft der Markt nun auf steigende globale Lagerbestände, höhere Exporte und schwächere Nachfrage. Gleichzeitig brechen Verarbeitungszahlen ein und Konsumenten reagieren zunehmend auf hohe Schokoladenpreise. Der Markt bewegt sich damit klar von einem Defizit-Narrativ in Richtung Überschussphase.



Auch die Positionierung unterstreicht die Schwäche. Das Managed Money baut seine Shortpositionen weiter aus und hält inzwischen rund 19.000 Kontrakte netto short. Kapital verlässt den Markt weiter, und bisher gibt es keine Anzeichen einer spekulativen Bodenbildung.



Saisonal bestünde grundsätzlich bis Ende März eine Chance auf Stabilisierung, doch aktuell folgt der Markt diesem Muster nicht. Die Dynamik bleibt klar abwärtsgerichtet und typische saisonale Gegenbewegungen bleiben bislang aus.



Fazit: Der Kakaomarkt befindet sich in einer Kapitulationsphase nach dem Ende der Knappheitsstory. Solange Angebot steigt und Spekulanten weiter Positionen abbauen, bleiben Erholungen anfällig und eher technisch als strukturell. Ein belastbarer Boden ist derzeit noch nicht erkennbar.

