    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsErdgas RohstoffvorwärtsNachrichten zu Erdgas

    Carsten Stork

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Henry Hub unter Druck – Short-Überhang trifft auf saisonale Gegenkräfte

    Der US-Erdgas-Future (Henry Hub) hat in der vergangenen Handelswoche erneut deutlich verloren und mit einem Minus von 5,99 % bei 3,199 US-Dollar geschlossen. Damit setzt sich die Serie außergewöhnlich volatiler Bewegungen fort. Nach den massiven …

    Carsten Stork - Henry Hub unter Druck – Short-Überhang trifft auf saisonale Gegenkräfte
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der US-Erdgas-Future (Henry Hub) hat in der vergangenen Handelswoche erneut deutlich verloren und mit einem Minus von 5,99 % bei 3,199 US-Dollar geschlossen. Damit setzt sich die Serie außergewöhnlich volatiler Bewegungen fort. Nach den massiven Ausschlägen der vergangenen Wochen bleibt der Markt stark von kurzfristigen Wettererwartungen und Positionsanpassungen geprägt, während ein klarer Trend weiterhin fehlt.

    Auffällig ist vor allem die Positionierung im COT-Report. Das Managed Money hat seine Short-Positionen zwar leicht reduziert, hält aber weiterhin über 171.000 Kontrakte auf der Short-Seite. Diese anhaltend hohe Netto-Short-Position zeigt, dass ein großer Teil der Marktteilnehmer trotz bereits deutlicher Preisrückgänge weiterhin fallende Preise erwartet. Strukturell wirkt diese Positionierung jedoch zunehmend fragil: Je länger der Markt nicht weiter fällt, desto höher wird das Risiko von Short-Covering-Bewegungen.

    Dem gegenüber steht die saisonale Komponente. Historisch beginnt in dieser Phase häufig eine stabilere Aufwärtsbewegung in Richtung Sommer, da sich die Nachfrageperspektive verändert und der Markt beginnt, zukünftige Kühlperioden einzupreisen. Genau daraus entsteht aktuell die Spannung: Die Positionierung bleibt klar bearish, während die saisonale Tendenz eher nach oben zeigt.

    Fazit: Kurzfristig bleibt der Erdgasmarkt extrem anfällig für schnelle Richtungswechsel. Mittelfristig verbessert sich jedoch das Chance-Risiko-Verhältnis zunehmend auf der Long-Seite, sobald sich saisonale Nachfrageerwartungen gegen die überfüllte Short-Positionierung durchsetzen.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Henry Hub unter Druck – Short-Überhang trifft auf saisonale Gegenkräfte Der US-Erdgas-Future (Henry Hub) hat in der vergangenen Handelswoche erneut deutlich verloren und mit einem Minus von 5,99 % bei 3,199 US-Dollar geschlossen. Damit setzt sich die Serie außergewöhnlich volatiler Bewegungen fort. Nach den massiven …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     