Carsten Stork
Henry Hub unter Druck – Short-Überhang trifft auf saisonale Gegenkräfte
Der US-Erdgas-Future (Henry Hub) hat in der vergangenen Handelswoche erneut deutlich verloren und mit einem Minus von 5,99 % bei 3,199 US-Dollar geschlossen. Damit setzt sich die Serie außergewöhnlich volatiler Bewegungen fort. Nach den massiven …
Auffällig ist vor allem die Positionierung im COT-Report. Das Managed Money hat seine Short-Positionen zwar leicht reduziert, hält aber weiterhin über 171.000 Kontrakte auf der Short-Seite. Diese
anhaltend hohe Netto-Short-Position zeigt, dass ein großer Teil der Marktteilnehmer trotz bereits deutlicher Preisrückgänge weiterhin fallende Preise erwartet. Strukturell wirkt diese
Positionierung jedoch zunehmend fragil: Je länger der Markt nicht weiter fällt, desto höher wird das Risiko von Short-Covering-Bewegungen.
Dem gegenüber steht die saisonale Komponente. Historisch beginnt in dieser Phase häufig eine stabilere Aufwärtsbewegung in Richtung Sommer, da sich die Nachfrageperspektive verändert und der Markt
beginnt, zukünftige Kühlperioden einzupreisen. Genau daraus entsteht aktuell die Spannung: Die Positionierung bleibt klar bearish, während die saisonale Tendenz eher nach oben zeigt.
Fazit: Kurzfristig bleibt der Erdgasmarkt extrem anfällig für schnelle Richtungswechsel. Mittelfristig verbessert sich jedoch das Chance-Risiko-Verhältnis zunehmend auf der Long-Seite, sobald sich
saisonale Nachfrageerwartungen gegen die überfüllte Short-Positionierung durchsetzen.