Henry Hub unter Druck – Short-Überhang trifft auf saisonale Gegenkräfte

Der US-Erdgas-Future (Henry Hub) hat in der vergangenen Handelswoche erneut deutlich verloren und mit einem Minus von 5,99 % bei 3,199 US-Dollar geschlossen. Damit setzt sich die Serie außergewöhnlich volatiler Bewegungen fort. Nach den massiven Ausschlägen der vergangenen Wochen bleibt der Markt stark von kurzfristigen Wettererwartungen und Positionsanpassungen geprägt, während ein klarer Trend weiterhin fehlt.



Auffällig ist vor allem die Positionierung im COT-Report. Das Managed Money hat seine Short-Positionen zwar leicht reduziert, hält aber weiterhin über 171.000 Kontrakte auf der Short-Seite. Diese anhaltend hohe Netto-Short-Position zeigt, dass ein großer Teil der Marktteilnehmer trotz bereits deutlicher Preisrückgänge weiterhin fallende Preise erwartet. Strukturell wirkt diese Positionierung jedoch zunehmend fragil: Je länger der Markt nicht weiter fällt, desto höher wird das Risiko von Short-Covering-Bewegungen.



Dem gegenüber steht die saisonale Komponente. Historisch beginnt in dieser Phase häufig eine stabilere Aufwärtsbewegung in Richtung Sommer, da sich die Nachfrageperspektive verändert und der Markt beginnt, zukünftige Kühlperioden einzupreisen. Genau daraus entsteht aktuell die Spannung: Die Positionierung bleibt klar bearish, während die saisonale Tendenz eher nach oben zeigt.



Fazit: Kurzfristig bleibt der Erdgasmarkt extrem anfällig für schnelle Richtungswechsel. Mittelfristig verbessert sich jedoch das Chance-Risiko-Verhältnis zunehmend auf der Long-Seite, sobald sich saisonale Nachfrageerwartungen gegen die überfüllte Short-Positionierung durchsetzen.

