    Carsten Stork

    129 Punkte erneut im Fokus – Bund-Future prallt wieder am Widerstand ab

    Der Bund-Future konnte in der vergangenen Woche um 0,66 % zulegen und schloss bei 129,08 Punkten. Die Bewegung verlief dabei ruhig und stetig, getragen von einer erneuten Risk-Off-Stimmung sowie leicht fallenden Renditen. Die Rendite der 10-jährigen …

    Carsten Stork
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Bund-Future konnte in der vergangenen Woche um 0,66 % zulegen und schloss bei 129,08 Punkten. Die Bewegung verlief dabei ruhig und stetig, getragen von einer erneuten Risk-Off-Stimmung sowie leicht fallenden Renditen. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe fiel auf rund 2,75–2,76 % und erreichte damit den niedrigsten Stand seit Anfang Dezember.

    Auffällig bleibt jedoch das Kursverhalten im Bereich um 129 Punkte. Dieses Niveau fungierte bereits mehrfach als Verkaufszone, und auch diesmal fehlte die Anschlussdynamik nach oben. Der Markt reagierte zwar positiv auf schwächere Inflationsdaten aus den USA und die damit verbundenen global niedrigeren Zinserwartungen, dennoch bleibt die Aufwärtsbewegung technisch fragil. Die Nachfrage nach sicheren Häfen hat den Future gestützt, aber keine neue Trendstruktur erzeugt.

    Für mich bleibt entscheidend, ob der Markt die 129 nachhaltig überwinden kann. Solange dies nicht gelingt, wirkt die Bewegung eher wie eine Gegenreaktion im übergeordneten Renditeanstieg als der Beginn eines neuen Bullenmarkts.

    Fazit: Der Bund-Future handelt weiterhin an einem zentralen Widerstandsbereich. Ohne klaren Ausbruch nach oben bleibt das Chance-Risiko-Verhältnis auf der Short-Seite attraktiver – insbesondere falls die Renditen wieder anziehen.

    Autor
    Renditemanufaktur
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Verfasst von Renditemanufaktur
    1 im Artikel enthaltener Wert
    Carsten Stork 129 Punkte erneut im Fokus – Bund-Future prallt wieder am Widerstand ab Der Bund-Future konnte in der vergangenen Woche um 0,66 % zulegen und schloss bei 129,08 Punkten. Die Bewegung verlief dabei ruhig und stetig, getragen von einer erneuten Risk-Off-Stimmung sowie leicht fallenden Renditen. Die Rendite der 10-jährigen …
