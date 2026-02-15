Albemarle nach Zahlen: Markt sucht Richtung im Lithiumzyklus

Die Aktie von Albemarle beendete die vergangene Handelswoche mit einem Plus von 1,76 % bei 166,35 AUD, nachdem am Donnerstag (12. Februar) die Quartalszahlen veröffentlicht wurden. Die Reaktion des Marktes war typisch für einen Rohstofftitel im Übergang: zunächst Unsicherheit, anschließend Stabilisierung. Entscheidend war weniger das reine Ergebnis als die Entwicklung dahinter.



Der Konzern meldete für das vierte Quartal einen bereinigten Verlust von −0,53 USD je Aktie bei Umsätzen von rund 1,4 Mrd. USD. Damit wurden die Erwartungen beim Gewinn zwar verfehlt, gleichzeitig aber der Verlust gegenüber dem Vorjahr mehr als halbiert. Hintergrund ist die Erholung der Lithiumpreise, die sich vom Tief wieder deutlich lösen konnten. Während der Markt 2024 noch unter Überangebot und schwächerer Nachfrage litt, sorgt inzwischen eine Kombination aus Angebotskürzungen und steigender Nachfrage aus Energiespeichern wieder für Unterstützung.



Besonders wichtig ist die Prognose: Bei durchschnittlichen Lithiumpreisen um 20.000 USD je Tonne stellt Albemarle Umsätze von etwa 5,85 Mrd. USD und ein EBITDA von rund 2,5 Mrd. USD in Aussicht – deutlich über den aktuellen Analystenschätzungen. Gleichzeitig fährt das Unternehmen seine Kapazitäten diszipliniert, stoppt unwirtschaftliche Anlagen und priorisiert margenstärkere Produktion. Diese Maßnahmen zeigen klar, dass sich die Branche nach der Überinvestitionsphase neu ausbalanciert.



Fundamental bleibt Lithium ein Nachfrage-Thema. Stationäre Energiespeicher, Rechenzentren und Elektrifizierung treiben den Bedarf weiter, während die Industrie vorsichtiger expandiert als noch im Boom 2021/22. Genau diese Kombination – strukturelle Nachfrage bei kontrolliertem Angebot – ist typisch für den Beginn eines neuen Rohstoffzyklus. Kurzfristig bleibt die Aktie volatil, da sie eng am Spotpreis hängt. Mittelfristig entscheidet die Nachhaltigkeit der Preisstabilisierung über die nächste Trendphase.



Fazit: Die Zahlen bestätigen keinen Boom, aber eine Bodenbildung im Lithium-Markt. Albemarle befindet sich in einer Übergangsphase vom Abschwung zurück in ein strukturell engeres Marktumfeld. Solange die Preise stabil bleiben, verbessert sich das Chance-Risiko-Verhältnis deutlich – der Markt beginnt wieder, den Zyklus nach vorne zu handeln.

