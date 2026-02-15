Ölmarkt zwischen Angebotssorgen und geopolitischer Prämie

Der WTI Crude Oil Future an der NYMEX gab in der vergangenen Woche leicht nach und schloss bei 62,81 US-Dollar pro Barrel, was einem Wochenverlust von rund 1,07% entspricht. Der Markt bleibt damit weiterhin in einer breiten Seitwärtsphase gefangen, geprägt von schnellen Richtungswechseln und hoher Nachrichtenabhängigkeit.



Das dominierende Thema bleibt die geopolitische Risikoprämie. Spannungen rund um Iran und den Nahen Osten sorgen immer wieder für kurzfristige Preisschübe, werden jedoch regelmäßig von Angebotsmeldungen konterkariert. Dadurch entsteht ein Markt, der fundamental nicht schwach ist, aber aktuell auch keinen nachhaltigen Trend etablieren kann.



Interessant ist die Entwicklung bei den COT-Daten. Das Managed Money hat seine Long-Positionen wieder aufgebaut und hält inzwischen über 110.000 Kontrakte Long. Zuvor lag die Positionierung auf dem niedrigsten Niveau seit September 2010. Der Positionsaufbau deutet darauf hin, dass Marktteilnehmer zunehmend vorsichtiger werden und sich gegen steigende Preise absichern.



Unterstützung erhält der Markt zusätzlich aus der Saisonalität. Historisch beginnt etwa ab Mitte Februar eine stärkere Phase, die sich häufig bis in den Sommer hinein fortsetzt.



Fazit: Trotz kurzfristiger Schwäche stabilisiert sich die Positionierung. In Kombination mit der saisonalen Stärke bleibt das Risiko eher auf der Oberseite, auch wenn geopolitische Schlagzeilen weiterhin für hohe Volatilität sorgen dürften.

