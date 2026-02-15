Kanadas Versorger Fortis ist einer der verlässlichsten Dividendenkönige

In der letzten Woche haben wir uns hier im Dividenden-Radar mit dem Softwarekonzern PayChex beschäftigt, der eine der höchsten Renditen in der Branche bietet und mit 36 Jahren ununterbrochen Ausschüttungen, davon 12 Jahre in Folge mit Anhebungen, punktet. Das kann unser heutiger Kandidat locker toppen: Fortis ist ein Dividendenkönig aus Kanada und hat seine Dividende seit 52 Jahren stetig erhöht. Als Energieversorger bietet das Unternehmen zudem ein deutlich höheres Maß an Sicherheit und Verlässlichkeit.

Fortis wurde 1885 gegründet und hat sich seitdem zu einem führenden Anbieter im Bereich Energieversorgung entwickelt. Das Unternehmen ist in Kanada, den USA und der Karibik tätig und konzentriert sich auf regulierte Strom- und Gasnetze. Diese strukturierte, stabile Ausrichtung auf rate-regulierte Betriebsmärkte ermöglicht Fortis eine Vorhersehbarkeit seiner Cashflows und schützt es vor den Auswirkungen wirtschaftlicher Abschwünge.

Das Geschäftsmodell basiert auf der Übertragung und Verteilung von Energie, was Fortis relativ wenig anfällig für Marktschwankungen macht und es zu einem zuverlässigen Dividendenzahler für langfristige Einkommensanleger macht.

Dividendenpolitik: Stabilität und Wachstum über 52 Jahre

Fortis hat seine Dividende in den letzten 52 Jahren kontinuierlich erhöht – eine beeindruckende Leistung, die es zu einem Dividendenkönig macht. Im November 2025 erhöhte das Unternehmen seine Dividende um 4,1 Prozent, was seine lange Serie der Steigerungen fortsetzt. Die Dividendenrendite für 2025 lag bei 3,5 Prozent und für 2026 sind es aktuell rund 3,35 Prozent, was im Vergleich zu anderen Dividendenwerten im Versorgungssektor und angesichts der hohen Sicherheit, die ein Dividendenkönig bietet, durchaus attraktiv ist.

Dank seines defensiven Geschäftsmodells, stabiler Einnahmen und eines wachsenden Cashflows plant Fortis, die Dividende auch weiterhin im Bereich von 4 bis 6 Prozent jährlich zu steigern. Die mittelfristige Investmentstrategie wurde im vergangenen Herbst festgelegt: Fortis setzt auf ein großes Investitionsprogramm in Höhe von 28,8 Milliarden US-Dollar über die nächsten fünf Jahre, die in den Ausbau von Strom- und Gasnetzen fließen sollen. Diese werden von den lokalen Behörden und Regulierungsbehörden in Bezug auf Preise und Einnahmen überwacht und garantieren sichere Einnahmen für Fortis. Das bildet die Basis für weiteres Wachstum und höhere Dividenden.

Zukunftsaussichten: Wachstumspläne und steigende Nachfrage

Der Wert dieser Versorgungsanlagen wird von etwa 42 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 58 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 anwachsen. Weil das Unternehmen auf diesen höheren Wert feste Zinsen und Gebühren berechnen darf, werden auch die Einnahmen und Gewinne in den nächsten Jahren deutlich steigen.

Die steigende Nachfrage nach Elektrizität, insbesondere aus energieintensiven Industrien wie Fertigung und Rechenzentren, bietet Fortis zusätzliches Potenzial. Parallel dazu stärkt das Unternehmen seine Bilanz durch den Verkauf von Nicht-Kernaktivitäten, was die finanzielle Flexibilität erhöht.

Was sagen die Analysten?

Die Analystenmeinungen zu Fortis sind überwiegend positiv. Das Unternehmen wird von den meisten mit einer "Buy"- oder "Hold"-Bewertung versehen, da es als sehr stabil in einem typischerweise weniger volatilen Sektor gilt. Besonders positiv hervorgehoben werden die soliden, langfristig orientierten Cashflows sowie die klare Strategie für Dividendenwachstum.

Die Dividendenpolitik wird als sehr attraktiv angesehen, insbesondere weil sie mit einem stabilen Geschäftsmodell und einem klaren Wachstumsplan kombiniert wird. Auch die geplante Kapitalrendite über die nächsten Jahre, zusammen mit der Verkäufen von nicht strategischen Assets, wird als solide Basis für zukünftige Erträge bewertet.

Der ÖL- und Gaskonzern Canadian Natural Resources (CNQ), den wir uns im Dividenden-Radar vor zwei Monaten genauer angesehen haben, bietet aktuell eine Dividendenrendite von 4,3 Prozent und glänzt mit gewaltigen Dividendenerhöhungen über die vergangenen 25 Jahre. Noch höher ist die Rendite des spanischen Versorger-Konkurrenten Naturgy (hier im Radar), der auf regulierte Infrastrukturprojekte setzt und mit einer Rendite von 6,9 Prozent punkten kann. Alle beide können es in Punkto Verlässlichkeit allerdings nicht mit einem Dividendenkönig aufnehmen.

Beispielrechnung: 12.000 Euro Dividende pro Jahr

Ein Anleger, der mit Fortis eine jährliche Bruttodividende von 12.000 Euro erzielen möchte, müsste bei einer Dividende von 2,59 CAD je Aktie im Jahr 2026 etwa 7.500 Aktien erwerben. Mit einem aktuellen Kurs von 77,26 CAD pro Aktie würde sich das nötige Kapital auf etwa 580.000 CAD belaufen – umgerechnet beim aktuellen Kurs etwa 359.000 Euro.

Zum Vergleich: Bei PayChex im Radar der vergangenen Woche waren dafür rund 270.000 Euro notwendig und beim Öl- und Gaskonzern CNQ 232.000 Euro. Der europäische Versorger Naturgy kommt auf lediglich 182.000 Euro.

Steuerliche Behandlung der Dividenden aus Kanada

Kanada erhebt eine Quellensteuer von 15 Prozent auf Dividenden, die an ausländische Investoren ausgezahlt werden. Für deutsche Anleger ist diese Quellensteuer vollständig anrechenbar. Das bedeutet, dass die 15 Prozent Quellensteuer von der deutschen Abgeltungssteuer (inkl. Soli 26,375 Prozent) abgezogen werden können. Es gibt keine weiteren steuerlichen Rückerstattungsprozesse, da Kanada eine direkte Anrechnung über das Doppelbesteuerungsabkommen ermöglicht.

Fazit: Stabilität, Dividendenwachstum und klare Zukunftsaussichten

Fortis bleibt eine der sichersten Dividendenaktien im kanadischen Versorgersektor und ist eine sichere Bank für einkommensorientierte Anleger. Mit über 50 Jahren Dividendenwachstum, einer stabilen Marktstellung und einem klaren Investitionsplan bis 2030 bietet Fortis sowohl Stabilität als auch langfristiges Wachstumspotenzial. Wer auf eine verlässliche Einkommensquelle setzt, kann mit Fortis eine gute Wahl treffen.

Übersicht zur Dividende von Fortis

Marktkapitalisierung: 39,3 Milliarden CAD (24,3 Milliarden Euro)

Dividende erhöht: 52 Jahre in Folge

Dividende nicht gesenkt: 52 Jahre in Folge

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 54 Jahre in Folge

4 Ausschüttungen pro Jahr (März, Juni, September, Dezember)

Zeitplan

Q1

04.12.2025: Dividendenankündigung

17.02.2025: Ex-Tag, Record Day

01.03.2025: Dividendenzahlung

Q2

11.02.2026: Dividendenankündigung

15.05.2026: Record Date/Ex-Tag

01.06.2026: Dividendenzahlung

Geschäftsjahr Dividendenrendite in %** Dividende in CAD 2030e 3,91e 3,03e 2029e 3,76e 2,91e 2028e 3,62e 2,80e 2027e 3,48e 2,69e 2026e 3,35e 2,59e 2025 3,49 2,49 2024 4,00 2,39 2023 4,20 2,29 2022 4,01 2,17 2021 3,36 2,05

* Quellen: Fortis, FactSet, wallstreetONLINE.

** Zur Errechnung der Dividendenrendite wurde der Schlusskurs des jeweiligen Geschäftsjahres genommen, beziehungsweise für die Prognosen der aktuelle Kurs.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Weitere interessante Dividenden-Aktien befinden sich übrigens auch in der Dividenden-Watchlist unseres Börsenexperten Markus Weingran, dessen Börsenlounge sich täglich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.