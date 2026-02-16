Die Arab Palestinian Investment Company (APIC) erzielt einen den Aktionären zurechenbaren Nettogewinn von 8,13 Millionen US-Dollar und meldet für 2025 einen Rekordumsatz von 1,31 Milliarden US-Dollar

RAMALLAH, Palästina, 16. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die Arab Palestinian Investment Company hat ihre vorläufigen, ungeprüften konsolidierten Finanzergebnisse für das Jahr 2025 bekannt gegeben. Tarek Aggad, der Vorsitzende und CEO von APIC, erklärte, dass das Unternehmen 2025 einen Rekordumsatz von 1,31 Milliarden US-Dollar erzielt habe, was einer Steigerung von 16,84 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das EBITDA stieg um 9,06 % auf 74,85 Mio. USD. Der Nettogewinn der Gruppe belief sich auf 14,34 Mio. USD, ohne Berücksichtigung der Auswirkungen des Rechnungslegungsstandards für Hyperinflation in der Türkei, die sich auf insgesamt 6,68 Mio. USD beliefen. Nach Anwendung dieses Standards lag der Nettogewinn bei 7,66 Mio. USD, was einem Rückgang von 5,58 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der den Aktionären des Unternehmens zuzurechnende Nettogewinn stieg um 1,35 % und belief sich auf 8,13 Millionen US-Dollar. Der Gewinn pro Aktie betrug 0,05 US-Dollar, was einem Rückgang von 13,9 % entspricht, wobei zu beachten ist, dass die Anzahl der ausgegebenen Aktien 2025 von 125 Millionen auf 160 Millionen erhöht wurde.

Die Bilanzsumme belief sich 2025 auf 992,4 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 17,5 % gegenüber 2024 entspricht, während das den Aktionären des Unternehmens zuzurechnende Eigenkapital 229,3 Millionen US-Dollar betrug, was einem Anstieg von 21,5 % entspricht.

Aggad erklärte, dass 2025 ein außergewöhnlich schwieriges Jahr war, da das Unternehmen aufgrund des seit drei Jahren andauernden verheerenden Krieges im Gazastreifen, der Eskalation der israelischen Angriffe im Westjordanland und der anhaltenden wirtschaftlichen Rezession infolge der Zurückhaltung von Geldern der Palästinensischen Autonomiebehörde durch die israelische Besatzungsmacht sowohl lokal als auch regional mit verschiedenen bedeutenden Herausforderungen konfrontiert war. Infolgedessen war die palästinensische Regierung nicht in der Lage, die Gehälter ihrer Mitarbeiter vollständig zu bezahlen oder ihren finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem privaten Sektor nachzukommen, was sich wiederum negativ auf die Leistung der Unternehmen der Gruppe auswirkte. Er fügte hinzu, dass die direkten und indirekten Zahlungsrückstände der Palästinensischen Autonomiebehörde gegenüber den Tochtergesellschaften von APIC ein beispielloses Niveau erreicht hätten und sich im Jahr 2025 auf etwa 150 Millionen US-Dollar beliefen, mit durchschnittlichen Finanzierungskosten von rund 7,5 Millionen US-Dollar. Hinzu kamen die anhaltenden externen Schwierigkeiten in der Türkei aufgrund der Anwendung des International Accounting Standard Nr. 29, wodurch das Unternehmen 2025 nicht zahlungswirksame Verluste in Höhe von etwa 6,85 Millionen US-Dollar verzeichnete.