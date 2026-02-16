    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    APIC erzielt Rekordumsatz von 1,31 Mrd. USD und Gewinn von 8,13 Mio. USD 2025

    Trotz geopolitischer Spannungen und Rezession meldet APIC 2025 Rekordzahlen, stärkt Bilanz und Strategie – doch hohe Außenstände belasten weiterhin die Profitabilität.

    APIC erzielt Rekordumsatz von 1,31 Mrd. USD und Gewinn von 8,13 Mio. USD 2025
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Rekordumsatz 2025: 1,31 Mrd. USD (+16,84% gegenüber Vorjahr) und EBITDA von 74,85 Mio. USD (+9,06%).
    • Den Aktionären zurechenbarer Nettogewinn: 8,13 Mio. USD (+1,35%); Ergebnis je Aktie 0,05 USD (−13,9%) bedingt durch Erhöhung der ausgegebenen Aktien von 125 Mio. auf 160 Mio.
    • Konzern-Nettogewinn vor Anwendung des IAS 29: 14,34 Mio. USD; nach Anwendung des IAS 29 (Türkei) 7,66 Mio. USD — IAS‑29-Effekt/ nicht zahlungswirksame Verluste rund 6,7 Mio. USD.
    • Bilanzsumme 2025: 992,4 Mio. USD (+17,5%); den Aktionären zurechenbares Eigenkapital: 229,3 Mio. USD (+21,5%).
    • Wesentliche operative Herausforderungen: andauernder Krieg im Gazastreifen, Eskalation im Westjordanland und wirtschaftliche Rezession; ausstehende Zahlungen der Palästinensischen Autonomiebehörde gegenüber APIC‑Tochtergesellschaften ≈150 Mio. USD mit durchschnittlichen Finanzierungskosten von ca. 7,5 Mio. USD.
    • Kapital- und Strategieerfolge: Zweitplatzierung 180% überzeichnet (eingeworben 54,3 Mio. USD vs Ziel 30 Mio.), erfolgreiche 120 Mio. USD‑Anleihe unter Beteiligung u. a. der IFC; Gründung der TAQA für erneuerbare Energien; CSR‑Aufwand 2025 ≈1,2 Mio. USD.






    Trotz geopolitischer Spannungen und Rezession meldet APIC 2025 Rekordzahlen, stärkt Bilanz und Strategie – doch hohe Außenstände belasten weiterhin die Profitabilität.
