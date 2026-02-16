29 0 Kommentare APIC erzielt Rekordumsatz von 1,31 Mrd. USD und Gewinn von 8,13 Mio. USD 2025

Trotz geopolitischer Spannungen und Rezession meldet APIC 2025 Rekordzahlen, stärkt Bilanz und Strategie – doch hohe Außenstände belasten weiterhin die Profitabilität.

Rekordumsatz 2025: 1,31 Mrd. USD (+16,84% gegenüber Vorjahr) und EBITDA von 74,85 Mio. USD (+9,06%).

Den Aktionären zurechenbarer Nettogewinn: 8,13 Mio. USD (+1,35%); Ergebnis je Aktie 0,05 USD (−13,9%) bedingt durch Erhöhung der ausgegebenen Aktien von 125 Mio. auf 160 Mio.

Konzern-Nettogewinn vor Anwendung des IAS 29: 14,34 Mio. USD; nach Anwendung des IAS 29 (Türkei) 7,66 Mio. USD — IAS‑29-Effekt/ nicht zahlungswirksame Verluste rund 6,7 Mio. USD.

Bilanzsumme 2025: 992,4 Mio. USD (+17,5%); den Aktionären zurechenbares Eigenkapital: 229,3 Mio. USD (+21,5%).

Wesentliche operative Herausforderungen: andauernder Krieg im Gazastreifen, Eskalation im Westjordanland und wirtschaftliche Rezession; ausstehende Zahlungen der Palästinensischen Autonomiebehörde gegenüber APIC‑Tochtergesellschaften ≈150 Mio. USD mit durchschnittlichen Finanzierungskosten von ca. 7,5 Mio. USD.

Kapital- und Strategieerfolge: Zweitplatzierung 180% überzeichnet (eingeworben 54,3 Mio. USD vs Ziel 30 Mio.), erfolgreiche 120 Mio. USD‑Anleihe unter Beteiligung u. a. der IFC; Gründung der TAQA für erneuerbare Energien; CSR‑Aufwand 2025 ≈1,2 Mio. USD.





Lesen Sie auch Passives Einkommen Kanadas Versorger Fortis ist einer der verlässlichsten Dividendenkönige Experte im Interview Dividenden, Rückkäufe, Rendite: Japans Aktienmarkt im Höhenflug! Finanzmarkt unter Druck MSCI warnt vor Indonesien-Rückschlag: Droht der Schwellenmarktstatus zu kippen? Chipgiganten im KI-Duell Milliardenkampf um KI-Chips: Holt Broadcom zu Nvidia auf?





wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.