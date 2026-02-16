    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    Linglong Sport Master erhält Testbewertung „empfehlenswert" vom ACE Auto Club Europe

    Foto: Carlos Osorio - dpa

    HANNOVER, Deutschland, 16. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Sommerreifen müssen im täglichen Gebrauch bei Hitze, starkem Regen und plötzlichen Gefahrensituationen zuverlässig reagieren. Der ACE Auto Club Europe hat daher zehn Sommerreifen der Größe 225/40 R18 XL für die Kompaktklasse intensiv und objektiv getestet. Im Testfeld waren Premium-, Mittelklasse- und Budgetreifen vertreten, darunter auch der Linglong Sport Master UHP-Reifen. Diese Reifengröße eignet sich unter anderem für den VW Golf, Škoda Octavia, Seat Leon, Opel Astra oder Audi A3. Als Testfahrzeuge wurden drei VW Golf 8 verwendet. Alle Reifen auf identischen Fahrzeugen wurden unter vergleichbaren Bedingungen getestet. Um unabhängige Ergebnisse zu gewährleisten, wurden die Reifen anonym bei Händlern gekauft. Die Nass- und Trockentests sowie die Geräuschmessung fanden in Spanien auf dem Hakka Ring, einem Testgelände von Nokian Tyres, statt. Die Rollwiderstandstests wurden in Finnland, ebenfalls auf dem Gelände von Nokian Tyres, durchgeführt. Die Gesamtwertung umfasst maximal 170 Punkte und setzt sich aus drei Bereichen zusammen: Sicherheit bei Nässe (80 Punkte), Sicherheit bei Trockenheit (60 Punkte) und Wirtschaftlichkeit/Umwelt (30 Punkte).

    Sport Master receives test rating recommendable by ACE Auto Club Europe

    Der Linglong Sport Master überzeugt besonders bei Nässe, wo er zusammen mit dem Testsieger die beste Leistung erbringt. Der Linglong-Reifen ist auch eines der besten Produkte im Bereich Spurwechsel bei Trockenheit und Geräuschentwicklung und zudem der günstigste aller getesteten Reifen! In der Gesamtwertung erhält der Linglong Sport Master, der in über 70 Größen von 16 bis 22 Zoll im Reifenfachhandel erhältlich ist, die Gesamtbewertung „empfehlenswert".

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2904276/Sport_Master_receives_test_rating_recommendable_by_ACE_Auto_Club_Europe.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/linglong-sport-master-erhalt-testbewertung-empfehlenswert-vom-ace-auto-club-europe-302688488.html




    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
