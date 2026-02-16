Siemens Energy Aktie VERKAUFEN? BASF und American Atomics im KI-Energie-Boom! Steht die Aktie von Siemens Energy bald bei 200 EUR oder halbiert sie sich? Die Meinungen der Analysten gehen nach den jüngsten Zahlen jedenfalls so weit auseinander. Der Energiehunger des KI-Booms lässt die Kassen klingen. Daran will künftig auch …



