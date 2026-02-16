Siemens Energy Aktie VERKAUFEN? BASF und American Atomics im KI-Energie-Boom!
Steht die Aktie von Siemens Energy bald bei 200 EUR oder halbiert sie sich? Die Meinungen der Analysten gehen nach den jüngsten Zahlen jedenfalls so weit auseinander. Der Energiehunger des KI-Booms lässt die Kassen klingen. Daran will künftig auch …
Steht die Aktie von Siemens Energy bald bei 200 EUR oder halbiert sie sich? Die Meinungen der Analysten gehen nach den jüngsten Zahlen jedenfalls so weit auseinander. Der Energiehunger des KI-Booms lässt die Kassen klingen. Daran will künftig auch American Atomics verdienen. Denn während derzeit Gaskraftwerke die erste Wahl bei Datenzentrenbetreibern zu sein scheinen, setzt die Branche langfristig auf Kernenergie. American Atomics will Uran direkt in den USA abbauen und anreichern. Übrigens setzt auch Frankreich stark auf Atomkraft. Einer der größten Stromverbraucher in Deutschland ist BASF. Die hohen Preise hierzulande machen der deutschen Industrieikone zu schaffen. So zieht es sie unter anderem nach Indien.
