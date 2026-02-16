    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsErdgas RohstoffvorwärtsNachrichten zu Erdgas
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Außenminister Rubio in Ungarn erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • : Rubio trifft Orbán in Budapest; Thema Energie
    • : Washington drängt auf Kauf von US-Flüssiggas.
    • : Ungarn durfte russisches Öl trotz Sanktionen.
    US-Außenminister Rubio in Ungarn erwartet
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BUDAPEST (dpa-AFX) - US-Außenminister Marco Rubio wird an diesem Montag in Budapest zu einem Treffen mit Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban erwartet. Nach Angaben des US-Außenministeriums geht es bei dem Kurzbesuch von Rubio auch um die Energiepartnerschaft zwischen den beiden Ländern. Ungarn bezieht sein Erdgas nahezu ausschließlich aus Russland. Washington drängt darauf, dass es künftig in großem Stil amerikanisches Flüssiggas einkauft.

    Ungarns Außenminister Peter Szijjarto betonte im Vorfeld, dass es bei den Gesprächen mit Rubio auch um Wege zu einem Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gehen werde, wie er dem ungarischen Staatsrundfunk sagte. Die bilateralen Beziehungen mit den USA erlebten seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump derzeit ein "goldenes Zeitalter", sagte Szijjarto weiter.

    Grund sei, dass Washington es Ungarn gestattet habe, trotz Sanktionen Erdöl aus Russland zu importieren und auch die geplante russische Investition im ungarischen Kernkraftwerk Paks von Sanktionen befreit habe. Orban und seine Regierung pflegen seit Jahren gute Beziehungen zum Kreml sowie zu US-Präsident Trump./kl/DP/he





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Erdgas - XD0002745517

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Erdgas. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    US-Außenminister Rubio in Ungarn erwartet US-Außenminister Marco Rubio wird an diesem Montag in Budapest zu einem Treffen mit Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban erwartet. Nach Angaben des US-Außenministeriums geht es bei dem Kurzbesuch von Rubio auch um die Energiepartnerschaft zwischen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     