RBC stuft Safran auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Safran von 340 auf 400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Auch die ambitionierteren Ziele für 2028 erschienen noch konservativ, schrieb Ken Herbert am Freitagabend nach dem Geschäftsbericht der Franzosen. Hauptgrund für ein Investment in die Aktien des Rüstungskonzerns und Triebwerkbauers bleibe das Servicegeschäft./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 19:16 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 19:16 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 333,7EUR auf Lang & Schwarz (16. Februar 2026, 07:02 Uhr) gehandelt.



