Technotrans übertrifft Prognosen: Profitabilität 2025 deutlich gesteigert
technotrans startet mit Rückenwind ins Jahr 2025: höhere Profitabilität, starke Rendite und klare Wachstumsstrategie bis 2030 prägen die nächste Entwicklungsphase.
- technotrans hat im Geschäftsjahr 2025 die Profitabilität deutlich gesteigert, insbesondere durch eine Verbesserung der EBIT-Marge auf 7,1 % (Vorjahr: 5,2 %)
- Der vorläufige ROCE stieg auf 16,8 %, übertraf die Prognose und den Vorjahreswert von 11,8 %
- Der Konzernumsatz lag bei 244,0 Mio. €, was 2,5 % über dem Vorjahr ist, aber knapp unter der Prognosebandbreite von 245 bis 265 Mio. €
- Die positive Ergebnisentwicklung wurde durch Neugeschäft und Effizienzmaßnahmen getragen
- Das Unternehmen hat die Strategie Future Ready 2025 erfolgreich abgeschlossen und bereitet sich auf das Wachstum im Rahmen der neuen Strategie Ready for Growth 2030 vor
- Der Aufsichtsrat verlängerte die Bestellung von Vorstandsvorsitzendem Michael Finger bis zum 31. Dezember 2030
Der nächste wichtige Termin, Geschäftsbericht 2025, bei Technotrans ist am 24.03.2026.
Der Kurs von Technotrans lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 32,40EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,15 % im
Plus.
26 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 32,25EUR das entspricht einem Minus von -0,46 % seit der Veröffentlichung.
-5,26 %
-7,74 %
-12,14 %
-0,15 %
+87,83 %
+21,92 %
+16,55 %
+101,20 %
+10,97 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte