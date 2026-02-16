    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTechnotrans AktievorwärtsNachrichten zu Technotrans
    Technotrans übertrifft Prognosen: Profitabilität 2025 deutlich gesteigert

    technotrans startet mit Rückenwind ins Jahr 2025: höhere Profitabilität, starke Rendite und klare Wachstumsstrategie bis 2030 prägen die nächste Entwicklungsphase.

    • technotrans hat im Geschäftsjahr 2025 die Profitabilität deutlich gesteigert, insbesondere durch eine Verbesserung der EBIT-Marge auf 7,1 % (Vorjahr: 5,2 %)
    • Der vorläufige ROCE stieg auf 16,8 %, übertraf die Prognose und den Vorjahreswert von 11,8 %
    • Der Konzernumsatz lag bei 244,0 Mio. €, was 2,5 % über dem Vorjahr ist, aber knapp unter der Prognosebandbreite von 245 bis 265 Mio. €
    • Die positive Ergebnisentwicklung wurde durch Neugeschäft und Effizienzmaßnahmen getragen
    • Das Unternehmen hat die Strategie Future Ready 2025 erfolgreich abgeschlossen und bereitet sich auf das Wachstum im Rahmen der neuen Strategie Ready for Growth 2030 vor
    • Der Aufsichtsrat verlängerte die Bestellung von Vorstandsvorsitzendem Michael Finger bis zum 31. Dezember 2030

    Der nächste wichtige Termin, Geschäftsbericht 2025, bei Technotrans ist am 24.03.2026.

    Der Kurs von Technotrans lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 32,40EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,15 % im Plus.
    26 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 32,25EUR das entspricht einem Minus von -0,46 % seit der Veröffentlichung.


    Technotrans

    -5,26 %
    -7,74 %
    -12,14 %
    -0,15 %
    +87,83 %
    +21,92 %
    +16,55 %
    +101,20 %
    +10,97 %
    ISIN:DE000A0XYGA7WKN:A0XYGA





