Bühler: Mit neuer Strategie zur stärkeren Marktposition

Im Geschäftsjahr 2025 behauptete sich Bühler in einem anspruchsvollen Umfeld: Innovation, globale Präsenz und Effizienz prägten Entwicklung, Portfolio und Führung.

Bühler konnte im Jahr 2025 seine Marktposition durch Innovationen, eine globale Präsenz und eine starke Lieferkette ausbauen.

Der Auftragseingang blieb in lokalen Währungen stabil, sank jedoch in Schweizer Franken um 3,9%, während der Umsatz in Schweizer Franken um 7,8% auf CHF 2,8 Milliarden zurückging.

Trotz Umsatzrückgang konnte Bühler seine EBIT-Marge auf 8,0% steigern, dank Kostendisziplin und Produktivitätssteigerungen.

Das Geschäftsportfolio zeigte Wachstum im Bereich Grains & Food, insbesondere bei Chocolate & Coffee (+31%) und Value Nutrition (+12,7%), während Advanced Materials einen Rückgang verzeichnete.

Bühler investierte 2025 rund CHF 131 Millionen in Forschung und Entwicklung, lancierte etwa 60 neue Produkte und setzte sich klare Nachhaltigkeitsziele, z.B. Emissionsreduktion um 30% bis 2019.

Das Unternehmen führte bedeutende Führungswechsel durch, wobei Stefan Scheiber als neuer Verwaltungsratspräsident vorgeschlagen wurde und Samuel Schär zum CEO ernannt wurde, um Kontinuität und langfristigen Erfolg zu sichern.





