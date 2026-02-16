    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    Bühler Boosts Market Position for Greater Industry Impact

    In a year marked by volatility, Bühler turned uncertainty into momentum, sharpening its focus, reshaping its leadership, and laying the groundwork for sustainable growth.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Bühler demonstrated resilience and growth in 2025, expanding into new markets and increasing market share despite global uncertainties.
    • Order intake remained stable in local currencies, but turnover decreased by 4.4% in local currencies and 7.8% in CHF, due to prior low order intake and project delays.
    • The company increased its EBIT margin to 8.0% through cost discipline and productivity improvements, despite lower turnover.
    • Bühler’s broad product portfolio and global supply chain helped offset negative effects, with the Customer Service segment growing its share to 38.3% of total turnover.
    • Significant leadership transitions took place, with Stefan Scheiber becoming Chairman and Samuel Schär succeeding as CEO, ensuring continuity and long-term stability.
    • For 2026, Bühler remains confident, focusing on capturing emerging opportunities, strengthening market positions, and advancing sustainability initiatives.






