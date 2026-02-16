65 0 Kommentare Bühler Boosts Market Position for Greater Industry Impact

In a year marked by volatility, Bühler turned uncertainty into momentum, sharpening its focus, reshaping its leadership, and laying the groundwork for sustainable growth.

Bühler demonstrated resilience and growth in 2025, expanding into new markets and increasing market share despite global uncertainties.

Order intake remained stable in local currencies, but turnover decreased by 4.4% in local currencies and 7.8% in CHF, due to prior low order intake and project delays.

The company increased its EBIT margin to 8.0% through cost discipline and productivity improvements, despite lower turnover.

Bühler’s broad product portfolio and global supply chain helped offset negative effects, with the Customer Service segment growing its share to 38.3% of total turnover.

Significant leadership transitions took place, with Stefan Scheiber becoming Chairman and Samuel Schär succeeding as CEO, ensuring continuity and long-term stability.

For 2026, Bühler remains confident, focusing on capturing emerging opportunities, strengthening market positions, and advancing sustainability initiatives.





Lesen Sie auch Earnings Preview US-Aktienmarkt auf der Kippe: Kursrutsch oder Rettung durch diese Werte? Neue Prognose Standard Chartered kappt Bitcoin-Kursziel – Rückfall auf 50.000 US-Dollar? Ihre wichtigsten Termine Alle Analysten-Augen auf: Sartorius sowie frische Konjunkturdaten aus Japan! Passives Einkommen Kanadas Versorger Fortis ist einer der verlässlichsten Dividendenkönige





wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.