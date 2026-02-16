JPMORGAN stuft Safran auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Safran von 375 auf 400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Ausblick für den Ersatzteilabsatz 2026 sei deutlich besser gewesen als gedacht, schrieb David Perry am Montag in seiner Reaktion auf Geschäftsbericht und Telefonkonferenz vor dem Wochenende. Gleiches gelte für die Quote der Währungsabsicherung für 2029. Diese beiden Themen hätten die Aktien des Rüstungskonzerns und Triebwerkbauers bisher belastet, seien nun aber vom Tisch./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 01:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 01:51 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 333,7EUR auf Lang & Schwarz (16. Februar 2026, 07:05 Uhr) gehandelt.
