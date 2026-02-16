BARCLAYS stuft TUI auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Overweight" belassen. Andrew Lobbenberg nannte am Freitagnachmittag vier wichtige Themen, die nach dem Quartalsbericht des Reisekonzerns bei Anlegern im Fokus stünden: Die Umstrukturierung des Kerngeschäfts, die Dynamik in der Hotel- und Kreuzfahrtsparte Holiday Experiences (HEX) sowie die Preissetzungsmacht und die Kapitalverteilung./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 16:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 17:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 8,455EUR auf Lang & Schwarz (16. Februar 2026, 07:22 Uhr) gehandelt.
