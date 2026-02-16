BARCLAYS stuft TUI auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Overweight" belassen. Andrew Lobbenberg nannte am Freitagnachmittag vier wichtige Themen, die nach dem Quartalsbericht des Reisekonzerns bei Anlegern im Fokus stünden: Die Umstrukturierung des Kerngeschäfts, die Dynamik in der Hotel- und Kreuzfahrtsparte Holiday Experiences (HEX) sowie die Preissetzungsmacht und die Kapitalverteilung./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 16:56 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 17:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 8,455EUR auf Lang & Schwarz (16. Februar 2026, 07:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: TUI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 12

Kursziel alt: 12

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 12,00 € , was eine Steigerung von +42,18% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer