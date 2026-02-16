    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEquinor AktievorwärtsNachrichten zu Equinor

    Dividenden Termine (ex-dates) KW 08 / 2026

    Dividenden Termine (ex-dates) KW 08 / 2026
    Foto: Michal Wachucik - Equinor

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 08 2026. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im Februar 2026 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 08 / 2026.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Equinor
    +8,98 % 16.02.
    Derichebourg
    +3,47 % 16.02.
    Chevron Corporation
    +4,20 % 17.02.
    United Parcel Service Registered (B)
    +4,69 % 17.02.
    ARMOUR Residential REIT
    +14,82 % 17.02.
    Archer Daniels Midland Company
    +3,53 % 17.02.
    KKR
    +0,62 % 17.02.
    Bunge Global
    +3,06 % 17.02.
    The Hershey
    +2,88 % 17.02.
    PennantPark Floating Rate Capital
    +10,78 % 17.02.
    Jabil
    +0,27 % 17.02.
    Prudential Financial
    +4,39 % 17.02.
    Murphy Oil
    +3,17 % 17.02.
    Horizon Technology Finance
    +12,37 % 17.02.
    Black Hills
    +4,56 % 17.02.
    Southern
    +3,60 % 17.02.
    Jefferies Financial Group
    +2,45 % 17.02.
    Oshkosh
    +1,67 % 17.02.
    Natural Health Trends
    +11,39 % 17.02.
    Moog (A)
    +0,71 % 17.02.
    Atkore
    - 17.02.
    Carlisle Cos
    +0,91 % 17.02.
    Elior Group
    - 17.02.
    Assurant
    +1,58 % 17.02.
    Ubiquiti
    +1,80 % 17.02.
    UMH Properties
    +5,00 % 17.02.
    SunCoke Energy
    +4,22 % 17.02.
    CMS Energy
    +3,28 % 17.02.
    Alexander's
    +7,85 % 17.02.
    Highwoods Properties
    +7,12 % 17.02.
    STERIS
    +0,94 % 17.02.
    Phillips Edison & Company
    +3,36 % 17.02.
    Moog (B)
    - 17.02.
    Pc Connection
    +0,59 % 17.02.
    Reinsurance Group America
    +1,75 % 17.02.
    Middlesex Water
    +2,21 % 17.02.
    Kemper
    +1,97 % 17.02.
    Natural Resource Partners
    +6,02 % 17.02.
    Southwest Gas Holdings
    +3,29 % 17.02.
    Perella Weinberg Partners Registered (A)
    +1,63 % 17.02.
    Bank Of The James Financial Group
    +3,22 % 17.02.
    Weis Markets
    +1,98 % 17.02.
    DTF TAX-FREE IN/SH
    +3,58 % 17.02.
    EATON VANCE FR/COM
    +11,39 % 17.02.
    Capital One Financial Depositary Shs (J)
    - 17.02.
    Capital One Financial Depositary Shs (I)
    - 17.02.
    Avidia Bancorp
    - 17.02.
    USCB Financial Holdings Registered (A)
    - 17.02.
    ConocoPhillips
    +2,22 % 18.02.
    Gladstone Investment
    +15,79 % 18.02.
    Gladstone Commercial
    +8,26 % 18.02.
    Gladstone Capital Corp
    +9,17 % 18.02.
    Powell Industries
    +0,82 % 18.02.
    Aflac
    +2,06 % 18.02.
    Consolidated Edison
    +3,46 % 18.02.
    Gladstone Land
    +4,31 % 18.02.
    Black Stone Minerals
    +10,23 % 18.02.
    HomeTrust Bancshares
    +1,71 % 18.02.
    Landstar System
    +1,92 % 18.02.
    Twin Disc
    +0,81 % 18.02.
    Hennessy Advisors
    +7,49 % 18.02.
    Gladstone Commercial 6 % Cum Red Pfd (G)
    - 18.02.
    Gladstone Commercial 6.625 % Cum Red Pfd (E)
    - 18.02.
    Microsoft
    +0,74 % 19.02.
    BP
    +5,40 % 19.02.
    Imperial Brands
    +11,70 % 19.02.
    GSK
    +3,17 % 19.02.
    AstraZeneca
    +2,15 % 19.02.
    Applied Materials
    +0,77 % 19.02.
    easyJet
    - 19.02.
    Barclays
    +4,45 % 19.02.
    Games Workshop Group
    +3,98 % 19.02.
    Materion
    +0,45 % 19.02.
    Centerpoint Energy
    +2,77 % 19.02.
    Aebi Schmidt Holding
    - 19.02.
    Littelfuse
    +1,07 % 19.02.
    Regional Management
    +4,33 % 19.02.
    BioPharma Cred USD
    +14,59 % 19.02.
    Plus500
    +6,58 % 19.02.
    Gateley (Holdings)
    +6,47 % 19.02.
    Moonpig Group
    - 19.02.
    Goldplat
    - 19.02.
    S & U
    +5,92 % 19.02.
    BOK Financial
    +2,30 % 19.02.
    Mountview Estates
    +4,67 % 19.02.
    Alumasc Group
    +6,08 % 19.02.
    Impax Asset Management Group
    +5,52 % 19.02.
    Jersey Electricity Registered (A)
    +4,24 % 19.02.
    Puma VCT 13
    - 19.02.
    FRP Advisory Group
    +3,92 % 19.02.
    Infineon Technologies
    +1,05 % 20.02.
    Blue Owl Capital Registered (A)
    +3,55 % 20.02.
    LTC Properties
    +6,61 % 20.02.
    Jacobs Solutions
    +0,81 % 20.02.
    Royalty Pharma Registered (A)
    +3,05 % 20.02.
    PPG Industries
    +2,06 % 20.02.
    Te Connectivity
    +1,71 % 20.02.
    Patria Investment Limited Registered (A)
    +6,40 % 20.02.
    Fortune Brands Innovations
    +1,35 % 20.02.
    Resources Connection
    +4,15 % 20.02.
    Karat Packaging
    +5,00 % 20.02.
    GSK
    +3,85 % 20.02.
    The Scotts Miracle-Gro (A)
    +4,25 % 20.02.
    Oil-Dri of America
    +1,77 % 20.02.
    TORTOISE ENERGY/COM NEW
    +8,33 % 20.02.
    Imperial Brands
    +7,55 % 20.02.
    HCI Group
    +1,58 % 20.02.
    Zurn Elkay Water Solutions Corporation
    +0,99 % 20.02.
    Central Bancompany
    +0,35 % 20.02.
    Western Asset Diversified Income Fund Registered of Benef Interest
    +11,90 % 20.02.
    Park National
    +3,03 % 20.02.
    Angel Oak Mortgage REIT
    +11,23 % 20.02.
    ONE Gas
    +3,95 % 20.02.
    Bar Harbor Bankshares
    +4,19 % 20.02.
    PUTNAM MANAGED/SH
    +4,64 % 20.02.

    Die Dividendenrenditen in der KW 08 / 2026 reichen von +0,27 % bei Jabil bis +15,79 % bei der Gladstone Investment Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

    Hinweis zu Dividenden in der KW 08 / 2026

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 08 / 2026 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im Februar 2026 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im Februar, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.



    Verfasst von Markt Bote
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Dividendentermine Dividenden Termine (ex-dates) KW 08 / 2026 Erhalten Sie einen Überblick über die Dividenden-Termine in der KW 08 2026
