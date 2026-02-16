JPMORGAN stuft Heidelberg Materials auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall widmete sich am Sonntag dem in der Zementbranche zuletzt heiß diskutierten Thema Emissionszertifikate. Zuletzt hatte es Berichte gegeben, wonach die EU offenbar noch länger Gratiszertifikate ausgeben will als bisher geplant. Gerade die Aktien von Heidelberg Materials seien heftig gefallen, wie auch die Preise für CO2-Emissionen. Sorgen vor einem Kollaps des Zertifikatehandels hält Rall aber für übertrieben. Zur Flucht aus dem Sektor habe auch die starke Positionierung der Anleger hier und der gute Lauf deutlichen Beitrag geleistet. Die Bewertung der Aktien von Heidelberg Materials hält Rall für sehr attraktiv, auch wenn die politische Unsicherheit bis zum Reformvorschlag der EU im Juli hoch bleiben dürfte./ag/tih
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 188,7EUR auf Lang & Schwarz (16. Februar 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.
