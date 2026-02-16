5 0 Kommentare SUESS MicroTec sichert sich neuen Konsortialkredit – Mehr Flexibilität

Mit einem neuen Konsortialkredit über 115 Mio. € stellt SUSS MicroTec SE frühzeitig die Weichen für Wachstum, finanzielle Flexibilität und Stabilität bis 2030.

