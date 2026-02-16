SUESS MicroTec sichert sich neuen Konsortialkredit – Mehr Flexibilität
Mit einem neuen Konsortialkredit über 115 Mio. € stellt SUSS MicroTec SE frühzeitig die Weichen für Wachstum, finanzielle Flexibilität und Stabilität bis 2030.
Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo
- SUSS MicroTec SE schließt am 16.02.2026 einen neuen Konsortialkreditvertrag ab.
- Kreditlinien mit einem Gesamtvolumen von 115 Mio. € sind vereinbart.
- Laufzeit: fünf Jahre mit zwei optionalen, einjährigen Verlängerungsperioden.
- Der neue Vertrag ersetzt vorzeitig den bisherigen Konsortialkredit über 56 Mio. €, der regulär im Oktober 2026 ausgelaufen wäre.
- Dem Konsortium gehören mehrere renommierte europäische Bankhäuser an.
- Zweck: allgemeine Unternehmensfinanzierung und Refinanzierung laufender Kredite; der Kredit schafft finanziellen Spielraum für das angestrebte Wachstum bis 2030 und stärkt die Liquidität bei konjunkturellen Schwankungen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei SUESS MicroTec ist am 30.03.2026.
Der Kurs von SUESS MicroTec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 47,52EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,23 % im
Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.835,26PKT (+0,76 %).
+0,23 %
+2,19 %
-3,77 %
+41,42 %
+13,17 %
+121,07 %
+89,74 %
+471,14 %
+94,35 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte