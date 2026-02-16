    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSUESS MicroTec AktievorwärtsNachrichten zu SUESS MicroTec
    5 Aufrufe 5 0 Kommentare 0 Kommentare

    SUESS MicroTec sichert sich neuen Konsortialkredit – Mehr Flexibilität

    Mit einem neuen Konsortialkredit über 115 Mio. € stellt SUSS MicroTec SE frühzeitig die Weichen für Wachstum, finanzielle Flexibilität und Stabilität bis 2030.

    SUESS MicroTec sichert sich neuen Konsortialkredit – Mehr Flexibilität
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo
    • SUSS MicroTec SE schließt am 16.02.2026 einen neuen Konsortialkreditvertrag ab.
    • Kreditlinien mit einem Gesamtvolumen von 115 Mio. € sind vereinbart.
    • Laufzeit: fünf Jahre mit zwei optionalen, einjährigen Verlängerungsperioden.
    • Der neue Vertrag ersetzt vorzeitig den bisherigen Konsortialkredit über 56 Mio. €, der regulär im Oktober 2026 ausgelaufen wäre.
    • Dem Konsortium gehören mehrere renommierte europäische Bankhäuser an.
    • Zweck: allgemeine Unternehmensfinanzierung und Refinanzierung laufender Kredite; der Kredit schafft finanziellen Spielraum für das angestrebte Wachstum bis 2030 und stärkt die Liquidität bei konjunkturellen Schwankungen.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei SUESS MicroTec ist am 30.03.2026.

    Der Kurs von SUESS MicroTec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 47,52EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,23 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.835,26PKT (+0,76 %).


    SUESS MicroTec

    +0,23 %
    +2,19 %
    -3,77 %
    +41,42 %
    +13,17 %
    +121,07 %
    +89,74 %
    +471,14 %
    +94,35 %
    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    SUESS MicroTec sichert sich neuen Konsortialkredit – Mehr Flexibilität Mit einem neuen Konsortialkredit über 115 Mio. € stellt SUSS MicroTec SE frühzeitig die Weichen für Wachstum, finanzielle Flexibilität und Stabilität bis 2030.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     