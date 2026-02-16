Technische Gespräche mit UN-Atomwächtern

TEHERAN/GENF (dpa-AFX) - Der Iran will im Streit um das heimische Nuklearprogramm hochrangige Gespräche mit der Internationalen Atomenergieorganisation IAEA führen. Außenminister Abbas Araghtschi kündigte für Montag in Genf eine "tiefgehende technische Diskussion" mit IAEA-Chef Rafael Grossi an, wie der Minister auf der Plattform X verkündete. Begleitet wird er demnach von iranischen Atomexperten.

Araghtschi war am Sonntag für die nächste Verhandlungsrunde mit den USA in die Schweiz gereist. Anfang Februar hatten beide Staaten nach militärischen Drohungen von US-Präsident Donald Trump im Golfstaat Oman einen neuen Dialog begonnen. In Genf vermittelt wieder der omanische Außenminister Badr al-Bussaidi. Die Schweiz wird von der iranischen Regierung wie auch einige Golfstaaten als neutraler Vermittler geschätzt.