US-Aktienmarkt auf der Kippe: Kursrutsch oder Rettung durch diese Werte?

Dienstag, 17. Februar: Palo Alto Networks

Selbst Cybersicherheitswerte blieben zuletzt nicht von der "Software-Apokalypse" verschont. Die Anteile von Branchenvertretern wie CrowdStrike, Rubrik und Palo Alto Networks kämpfen seit dem Jahreswechsel mit Kursverlusten im zweistelligen Prozentbereich. Zunehmend leistungsfähige KI-Agenten könnten, so die Befürchtung, künftig noch bessere und vor allem maßgeschneiderte Sicherheitslösungen programmieren. Außerdem könnte die Verdrängung menschlicher Arbeitskräfte dazu führen, dass die Lizenzerlöse sinken.

Zugegeben leidet die Cybersecurity-Branche schon seit Jahren auch an hohen Unternehmensbewertungen. Viele Konzerne konnten sich in den vergangenen Jahren zwar sowohl beim Umsatz als auch bei der Profitabilität steigern, die Geschäftsentwicklung konnte mit der Aktienkursentwicklung allerdings kaum Schritt halten, sodass die Bewertungsvielfache entsprechend stark angeschwollen sind.

Obwohl die Aktie von Palo Alto Networks gegenüber ihrem Allzeithoch bei 223,61 US-Dollar bereits ein Viertel an Wert verloren hat, liegt das für 2026 erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) noch immer bei 42,9. Das ist für ein Unternehmen mit einer Wachstumsrate von 15 Prozent ein stolzer Preis, zumal auch wachstumsbezogene Kennziffern wie das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) deutlich über dem Durchschnitt der Software- und Clouddienstleistungsbranche liegen. Trotz verbesserter Profitabilität ist auch die Cashflow-Rendite von 3,5 Prozent nur wenig attraktiv.

Mit seinem Zahlen und mit seinem Ausblick wird Palo Alto Networks also Argumente dafür liefern müssen, warum Anlegerinnen und Anlegern trotz der zu befürchtenden KI-Disruption und der hohen Unternehmensbewertung an Bord bleiben sollten. Auch über Synergieeffekte aus der erst vor wenigen Tagen abgeschlossenen Übernahme von Cyberark erhoffen sich Investoren Details. Gefordert sind ein Umsatzergebnis von 2,58 Milliarden US-Dollar ein Ertragsergebnis von 0,94 US-Dollar je Aktie.

Am Optionsmarkt wettet eine knappe Mehrheit der Händlerinnen und Händler auf eine nach den Zahlen steigende Aktie: 55,1 Prozent der am kommenden Freitag verfallenden Kontrakte liegen auf der Call-Seite. Ihnen steht eine Put-Quote von 44,9 Prozent gegenüber. Eingepreist ist eine Kursreaktion von bis zu 8,2 Prozent. Das ist ein für die Aktie überdurchschnittlich hoher Wert.

Mittwoch, 18. Februar: Booking Holdings

Für Reiseveranstalter laufen die Geschäfte unverändert gut. Zwar ist die Stimmung unter den Verbraucherinnen und Verbrauchern sowohl in den USA als auch in Europa aufgrund der in den vergangenen Jahren stark gestiegenen Lebenshaltungskosten nach wie vor schwach. Das bekommen vor allem Einzelhändler zu spüren. Doch bei Urlaub und Reisen sind Konsumenten nicht zum Verzicht bereit. Das bestätigten zuletzt starke Buchungszahlen von TUI und anderen Reiseveranstaltern wie Carnival und Royal Caribbean.

Trotz des Rückenwinds für die Branche hatten die Anteile von Buchungsportalen wie Booking, Expedia und Trip.com zuletzt mit heftigen Verlusten zu kämpfen. Als Plattformdienstleister sind deren Geschäfte nach jüngster Einschätzung des Marktes durch Künstliche Intelligenz bedroht. Nicht nur könnte KI künftig erlauben, mit wenig Programmieraufwand noch bessere Plattformen zu programmieren, sondern auch Buchenden ohne Umwege die günstigsten Angebote herauszufinden.

Diese Befürchtungen haben bei Booking seit dem Jahreswechsel zu Kursverlusten in Höhe von 20 Prozent geführt, wodurch im Chart eine gefährliche Schulter-Kopf-Schulter-Formation entstanden ist. Um die in den vergangenen Jahren hochdynamische Rallye nicht nachhaltig zu gefährden, muss das Unternehmen die Sorgen der Anlegerinnen und Anleger also glaubwürdig zerstreuen.

Mit Blick auf das abgelaufene Quartal wird ein Umsatzanstieg von 5,47 auf 6,13 Milliarden US-Dollar (+12,1 Prozent) sowie ein bereinigter Gewinn pro Aktie von 48,65 US-Dollar (nach 41,55 US-Dollar im Vorjahresquartal; +17,1 Prozent) erwartet. Booking konnte die Umsatz- und Gewinnerwartungen zuletzt 13 Quartale in Folge übertreffen.

Eine große Mehrheit der Händerlinnen und Händler wettet nach den Kursverlusten der vergangenen Woche auf eine Erholung nach den Zahlen: Der Call-Anteil liegt bei 64,8 Prozent. Die implizierte Kursreaktion ist mit 7,2 Prozent überdurchschnittlich hoch. Das spiegelt die hohe Unsicherheit bezüglich einer möglichen KI-Disruption des Geschäftsmodelles wider.

Donnerstag, 19. Februar: Walmart

An der Aktienkursentwicklung von Walmart ist keine Müdigkeit unter Verbraucherinnen und Verbrauchern zu erkennen. Das Papier hat gegenüber dem Stand vor einem Jahr rund ein Viertel an Wert gewonnen, davon mehr als 15 Prozent allein in diesem Jahr. Das Unternehmen profitiert vor allem dank seines umfangreichen Portfolios von Eigenmarken, die auch in den USA immer beliebter werden, von der Lebenshaltungskostenkrise in den Vereinigten Staaten.

Außerdem hat der weltweit größte Einzelhandelskonzern in den vergangenen Jahren konsequent in Wachstumsinitiativen investiert. Das zahlt sich inzwischen aus. So erzielt Walmart beispielsweise durch die Platzierung von Werbeanzeigen im Online-Geschäft immer höhere Erlöse, was auch der Konzernmarge zugutekommt.

Die Kursentwicklung ist dem Unternehmenswachstum aber weit vorausgeilt, sodass die Bewertung mittlerweile historisch hoch ist. Mit einem KGVe für das kommende Geschäftsjahr von 43,5 ist Walmart inzwischen höher bewertet als jeder Magnificent-Seven-Wert mit Ausnahme von Tesla. Das ist angesichts eines Umsatzwachstums im mittleren einstelligen Prozentbereich sowie eines Kurs-Gewinnwachstumsverhältnisses (PEG) von 6,1 (als günstig gilt ein Wert unter 1,0) absurd.

Dementsprechend können die Zahlen des Einzelhandelsriesen eigentlich gar nicht gut genug ausfallen. Von Analystinnen und Analysten erwartet ist ein Umsatzanstieg von 5,4 Prozent auf 188,46 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll sich nach 0,66 US-Dollar im Vorjahresquartal auf 0,72 US-Dollar und damit um 9,1 Prozent höher belaufen.

Angesichts der zuletzt starken Performance sichert sich eine Mehrheit der Optionshändlerinnen und -händler gegen fallende Kurse ab. Einem Call-Anteil von 39,6 Prozent steht eine Put-Quote von 60,4 Prozent gegenüber. Angesichts der hohen Unternehmensbewertung sind Anlegerinnen und Anleger so nervös wie lange nicht. Die eingepreiste Kursreaktion von bis zu 6,3 Prozent ist überdurchschnittlich.

Donnerstag, 19. Februar: Newmont

Trotz der jüngsten Kurskapriolen handeln Gold, Silber und andere Edel-, Industriemetalle deutlich über dem Niveau vor einem Jahr. Bei Gold sind es über 70 Prozent, bei Silber sogar fast 160 Prozent. Das lässt die Kassen von Minenbetreibern klingen, wie die jüngst vorgestellten Quartalszahlen von Bergbauunternehmen wie Barrick, Agnico Eagle Mines und Freeport-McMoRan gezeigt haben. Dementsprechend hoch sind nun auch die Erwartungen gegenüber Newmont.

Nach 5,65 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal sollen die Erlöse im abgelaufenen Quartal bei 6,22 Milliarden US-Dollar gelegen haben. Beim bereinigten Gewinn pro Aktie werden 2,03 US-Dollar und damit nicht weniger als ein neuer Unternehmensrekord erwartet. Noch vor einem Jahr lag der Ertrag mit 1,40 US-Dollar je Anteil deutlich niedriger.

Eines der aktuell größten Probleme des Unternehmens, das 2023 seinen australischen Mitbewerber Newcrest übernommen hatte, ist das hohe Minenalter und eine sinkende Fördermenge nicht zuletzt auch aufgrund von Divestmentmaßnahmen. Im Herbstquartal lag die Produktion um 14,8 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Bekommt Newmont dieses Problem nicht in den Griff, droht das Unternehmen einiges an Umsatz- und Gewinnpotenzial liegen zu lassen.

Entscheidende Bedeutung für die Kursreaktion der Aktie dürften daher neben den Zahlen auch Projektfortschritte haben, wie zum Beispiel in Ghana (Afaho North) und Penasquito (Mexico), wo mehr beziehungsweise hochwertigere Erze gefördert werden sollen.

Zwar haben Anlegerinnen und Anleger allen Grund, auf ein starkes Quartalsergebnis zu hoffen, doch am Optionsmarkt zeigt sich angesichts eines Put-Anteils von 54,7 Prozent eine gewisse Zurückhaltung. Die dürfte auch mit der zuletzt hohen Volatilität bei Edelmetallen zu tun haben und spiegelt sich auch in der erwarteten Kursreaktion von ±7,9 Prozent wider.

Freitag, 20. Februar: Warner Bros. Discovery

Eigentlich schien die Übernahmeschlacht um Warner Bros. Discovery, das vor ein paar Jahren noch als hässliches, überschuldetes Entlein von Telekommunikationsgigant AT&T an die Börse gebracht wurde, schon entschieden. Trotz eines höheren Gebots von Paramount Skydance wird Netflix den Zuschlag für die Mega-Übernahme erhalten.

Doch von Seiten der Investoren regt sich Widerstand. So hat zum Beispiel Ancora, das rund 1 Prozent der Anteile von Warner Bros. Discovery hält, angekündigt, gegen den Verkauf an Netflix zu stimmen. Der aktivistische Investor begründet das damit, dass Paramount Skydance das mit 108 Milliarden US-Dollar bessere Angebot abgegeben habe und es dementsprechend nicht im Interesse der Anlegerinnen und Anleger läge, wenn Warner Bros. Discovery für "nur" 83 Milliarden US-Dollar an Netflix verkauft wird. Um seine Ambitionen zu unterstreichen und möglicherweise doch noch den Zuschlag zu erhalten, hat Paramound Skydance sogar angekündigt, die Vertragsstrafe von 2,8 Milliarden US-Dollar zu übernehmen, sollte es nicht zur Übernahme durch Netflix kommen.

Den Beweis, dass diese gigantischen Geldbeträge das Geschäft von Warner Bros. Discovery überhaupt gerechtfertigt sind, wird das Unternehmen am kommenden Freitag mit seinem Quartalsergebnis beweisen müssen. Gegenüber dem Vorjahresquartal wird mit einem Umsatzrückgang von 10,03 auf 9,31 Milliarden US-Dollar gerechnet. Beim bereinigten Gewinn pro Aktie sollen 0,01 US-Dollar zu Buche stehen. Angesichts dieser mauen Geschäftsentwicklung und nur hauchdünnen Profitabilität wird verständlich, warum die Anlegerinnen und Anleger von Netflix wenig begeistert über den hohen Übernahmepreis sind und die Aktie das entsprechend widerspiegelt.

Obwohl der Übernahmepreis eigentlich schon bei 30,00 US-Dollar festgesetzt ist, herrscht am Optionsmarkt weiter ein reger Handel. Auf einen Kursanstieg nach den Zahlen setzen aktuell 56,9 Prozent der Händlerinnen und Händler. Die eingepreiste Kursreaktion liegt bei rund 4,0 Prozent.

