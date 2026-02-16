JEFFERIES stuft HOCHTIEF AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hochtief von 163 auf 371 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Als führende Auftragnehmer im Bereich des Baus von Rechenzentren seien Hochtief und der Mutterkonzern ACS bestens positioniert, um von diesem Megatrend zu profitieren, schrieb Graham Hunt in seiner am Montag vorliegenden Analyse. Eine Verdreifachung des Hochtief-Aktienkurses seit Juni 2024 signalisiere aber, dass der Markt dies schon anerkenne. ACS empfahl er dagegen nun zum Kauf, denn hier werde das Potenzial von Neubau-Infrastrukturprojekten noch unterschätzt./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2026 / 20:55 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2026 / 21:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 369,2EUR auf Lang & Schwarz (16. Februar 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 371,00 € , was eine Steigerung von +0,27% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer