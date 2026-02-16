BERENBERG stuft AB Inbev auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für AB Inbev von 72 auf 89 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Beim Brauereikonzern gebe es erste Anzeichen für mehr Dynamik, schrieb Javier Gonzalez Lastra am Freitagabend im Nachgang des Quartalsberichts. In China bleibe das Geschäft allerdings schwierig./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 17:53 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 67,45EUR auf Lang & Schwarz (16. Februar 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 89

Kursziel alt: 72

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

