Goldpreis
Gold verliert leicht aktuell 4.995,03 USD
Rücksetzer beim Gold: minus -0,95 %, Kurs 4.995,03 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+0,10 %
|1 Monat
|+9,34 %
|3 Monate
|+24,26 %
|1 Jahr
|+74,14 %
Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 5.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 2.868,38USD. Heute, bei 4.995,03USD, wäre daraus ein Vermögen von 8.707,06USD geworden – ein Plus von +74,14 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Im wallstreetONLINE‑Forum herrscht gemischte, leicht bullische Stimmung: Fundamentals gelten als unterstützend (ca. 220.000 t Gesamtgold, ~3.500 t/Jahr ≈ 1,6% Zuwachs; Gold als Hedge gegen Staatsverschuldung), während Techniker vor Doppeltop/SKS und möglicher Korrektur warnen. Diskussionen zu geopolitischen Zu- und Abflüssen sowie Feiertags-Effekten in Asien. 14‑Tage‑Veränderung nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.
Informationen zu Gold
Gold wird seit Jahrtausenden als Zahlungsmittel und Wertanlage genutzt. Heute gilt es als Inflationsschutz und Krisenmetall. Der Kurs spiegelt Erwartungen zu Zinspolitik, Wirtschaftsdaten und geopolitischen Risiken wider. Besonders in Zeiten politischer Unsicherheit fließt Kapital verstärkt in das Edelmetall.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|384,10EUR
|-0,70 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|135,09EUR
|-0,67 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|284,96EUR
|-0,46 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|399,94EUR
|+0,01 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|107,75EUR
|-0,38 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|602,80EUR
|-0,40 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|403,68EUR
|-0,45 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|81,64EUR
|-0,46 %
|Long
|1
|0,00
|136,99EUR
|+0,73 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,347EUR
|0,00 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.