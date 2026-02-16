Alphabet unter Druck

Der langfristige Aufwärtstrend seit 2022 ist dadurch zwar nicht automatisch beendet. Allerdings spricht vieles für eine spürbare Abkühlung nach der zuvor sehr steilen Rally. Weitere Kursverluste sind daher nicht ausgeschlossen.

Bei der Alphabet-Aktie hatte sich zuvor ein sogenannter „bärischer Keil“ im Chart gebildet – ein technisches Muster, das auf fallende Kurse hindeuten kann. Anfang Februar wurde dieses Signal aktiviert. Das zuvor angepeilte Kursziel bei 368,81 US-Dollar (entsprechend dem 200 %-Fibonacci-Extension-Retracement) wurde knapp verfehlt. Stattdessen kam es zu einem Rücksetzer und damit zu einem kurzfristigen Verkaufssignal.

Sollte die Aktie unter 297,45 US-Dollar fallen, könnten die nächsten Unterstützungsbereiche bei 286,60 US-Dollar und darunter bei 270,47 US-Dollar liegen. In einem stärkeren Abwärtsschub wäre sogar ein Rückgang bis in die Nähe des 50-Wochen-Durchschnitts bei 252,23 US-Dollar denkbar. Erst danach könnte eine mehrtägige oder sogar mehrwöchige Erholung einsetzen.

Ein Wochenschlusskurs über 340,40 US-Dollar wäre hingegen eine deutliche positive Überraschung. In diesem Fall bestünde die Chance, dass die Aktie doch noch einmal in Richtung 368,81 US-Dollar ansteigt.

Insgesamt bleibt die Lage angespannt: Kurzfristig überwiegen die Risiken, während für eine nachhaltige Trendfortsetzung nach oben erst neue Stärkezeichen notwendig wären.

Trading-Strategie:

SHORT

Stop-Sell-Order : 297,45 US-Dollar

Kursziele : 286,60/270,47/252,23 US-Dollar

Stopp : 330,00 US-Dollar

Renditechance via DU70HF : 125 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Alphabet Class C Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU4UJT Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,49 - 3,50 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 264,7192 US-Dollar Basiswert: Alphabet Class C Inc. KO-Schwelle: 264,7192 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 306,02 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,37 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU70HF Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,49 - 3,50 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 347,1574 US-Dollar Basiswert: Alphabet Class C Inc. KO-Schwelle: 347,1574 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 306,02 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 252,23 US-Dollar Hebel: 7,36 Kurschance: + 125 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

