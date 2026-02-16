Chevron auf der Zielgeraden

Für Anleger bedeutet das: Es könnte sinnvoll sein, erste Gewinne mitzunehmen oder zumindest die Absicherung nachzuziehen. Denn eine so steile Aufwärtsbewegung hält in der Regel nicht dauerhaft an. Rücksetzer werden wahrscheinlicher – und könnten später neue Einstiegschancen bieten.

Seitdem ist der Kurs deutlich gestiegen und nähert sich nun den früheren Hochpunkten aus Februar 2023 und November 2022. Als Zielzone wurde bereits am 15. Januar 2026 der Bereich zwischen 187,81 und 189,68 US-Dollar genannt. Diese Marken sind noch nicht ganz erreicht, die Aktie befindet sich jedoch auf direktem Weg dorthin.

Sollte sich im Chart ein sogenanntes „Top-Muster“ ausbilden, wäre sogar eine spekulative Positionierung auf fallende Kurse denkbar. Mögliche Unterstützungsbereiche liegen bei 172,88, 171,70 und 167,11 US-Dollar.

Noch gibt es allerdings weder auf Tages- noch auf Wochenbasis klare Anzeichen für eine Trendwende. Deshalb bleibt auch ein weiterer Anstieg bis 189,68 US-Dollar weiterhin möglich.

Unterm Strich: Die Aktie hat ihr Ziel fast erreicht – jetzt ist erhöhte Aufmerksamkeit gefragt.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

SHORT

_____________________________________________________________________

Sell-Limit-Order prüfen zwischen : 187,81 bis 189,68 US-Dollar

Kursziele : 172,88, 171,70 und 167,11 US-Dollar

Stopp : 200,00 US-Dollar

Renditechance via DY6KK9 : 75 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Chevron Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU7E8S Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,90 - 1,91 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 161,0962 US-Dollar Basiswert: Chevron Corp. KO-Schwelle: 161,0962 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 183,74 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,10 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY6KK9 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,84 - 1,85 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 205,0986 US-Dollar Basiswert: Chevron Corp. KO-Schwelle: 205,0986 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 183,74 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 167,11 US-Dollar Hebel: 8,35 Kurschance: + 75 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.