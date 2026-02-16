GABLER GROUP plant Börsengang für schnelles Wachstum
Die Gabler Group zündet die nächste Wachstumsstufe: Mit einem geplanten Börsengang in Frankfurt will der Spezialist für Unterwassertechnologie seine Marktführerschaft weiter ausbauen.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Gabler Group plant einen Börsengang (IPO), um das Wachstum zu beschleunigen
- Das Unternehmen ist führend in der Entwicklung und Herstellung missionskritischer Unterwassertechnologien, insbesondere für Verteidigungs- und maritime Anwendungen
- Der geplante Börsengang soll einen Nettoemissionserlös von rund EUR 40 Mio. bringen, um die Bilanz zu stärken, das organische Wachstum zu fördern und kleinere Akquisitionen zu ermöglichen
- Gabler verfügt über einen starken Auftragseingang mit einem Auftragsbestand von EUR 359 Mio. zum 31. Dezember 2025, sowie über eine internationale Kundenbasis von über 250 Kunden, darunter 25 Marinen
- Das Unternehmen weist ein nachhaltiges, zweistelliges Umsatzwachstum auf, mit einer Pro-forma-Nettoumsatzmarge von 28,2 % im Jahr 2025 und einem Ziel, den Umsatz auf EUR 100 Mio. jährlich zu steigern
- Die Einbeziehung der Aktien in den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich Anfang März 2026 erfolgen
