    GABLER GROUP plant Börsengang für schnelles Wachstum

    Die Gabler Group zündet die nächste Wachstumsstufe: Mit einem geplanten Börsengang in Frankfurt will der Spezialist für Unterwassertechnologie seine Marktführerschaft weiter ausbauen.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Gabler Group plant einen Börsengang (IPO), um das Wachstum zu beschleunigen
    • Das Unternehmen ist führend in der Entwicklung und Herstellung missionskritischer Unterwassertechnologien, insbesondere für Verteidigungs- und maritime Anwendungen
    • Der geplante Börsengang soll einen Nettoemissionserlös von rund EUR 40 Mio. bringen, um die Bilanz zu stärken, das organische Wachstum zu fördern und kleinere Akquisitionen zu ermöglichen
    • Gabler verfügt über einen starken Auftragseingang mit einem Auftragsbestand von EUR 359 Mio. zum 31. Dezember 2025, sowie über eine internationale Kundenbasis von über 250 Kunden, darunter 25 Marinen
    • Das Unternehmen weist ein nachhaltiges, zweistelliges Umsatzwachstum auf, mit einer Pro-forma-Nettoumsatzmarge von 28,2 % im Jahr 2025 und einem Ziel, den Umsatz auf EUR 100 Mio. jährlich zu steigern
    • Die Einbeziehung der Aktien in den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich Anfang März 2026 erfolgen






    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
