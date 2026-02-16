Aktien Frankfurt Ausblick
Ruhiger Wochenauftakt - 25.000er-Dax-Marke im Blick
- Dax stabil, X-Dax +0,2% bei 24.966; ruhig Tag.
- Ausbruch bei 25.000 gescheitert; 21-Tage halt.
- Geld wandert von KI zu Bluechips; Unsicherheit
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der wechselhaften Vorwoche zeichnet sich im Dax am Montag ein stabiler Start ab. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,2 Prozent auf 24.966 Punkte.
Insgesamt sieht es nach einem ruhigen Wochenbeginn aus. In den USA ist am Montag Feiertag und die Börsen dort sind geschlossen. Auch an einigen Handelsplätzen in Asien wurde nicht gehandelt, etwa in China wegen des Neujahrsfestes. Von konjunktureller Seite kommen erst im weiteren Wochenverlauf wieder wichtige Impulse aus den USA und aus Europa.
Am vergangenen Donnerstag war der Dax bis auf 25.239 Punkte geklettert und damit in Sichtweite seines Rekords bei gut 25.507 Punkten gekommen. Letztlich scheiterte jedoch dieser Ausbruchsversuch über die Charthürde im Bereich von 25.000 Punkten. Am Freitag verteidigte der Dax immerhin seine 21-Tage-Linie.
Jochen Stanzl, Marktanalyst bei der Consorsbank, schrieb: "Anleger haben ihr Geld in den vergangenen Wochen aus KI-Aktien in Blue Chips und etablierte Unternehmen umgeschichtet, in der Hoffnung, dort eine vergleichsweise sichere Anlage gefunden zu haben. Die Kursverluste bei Logistik- und Finanzaktien in der letzten Woche zeigten jedoch, dass selbst eingesessene Unternehmen im Zweifel nicht vor KI-Disruption gefeit sind." Dies erhöhe die Unsicherheit.
Ein gestrichenes "Outperform"-Votum für Flatexdegiro von Exane BNP Paribas brockte den Aktien des Online-Brokers vorbörslich auf Tradegate ein Minus von 4,5 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss vom Freitag ein./ajx/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie
Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 24.972 auf Ariva Indikation (16. Februar 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um -17,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,89 %.
Die Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO bezifferte sich zuletzt auf 3,68 Mrd..
flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der flatexDEGIRO Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von -4,53 %/+37,23 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Während andere im noch laut „Long!“ oder „Short!“ rufen – je nachdem, was die letzte 5-Minuten-Kerze gerade emotional hergibt – arbeite ich lieber mit Struktur statt Lautstärke.
Mein Fahrplan ist klar definiert:
Zunächst sehe ich die Short-Seite im Vorteil mit einem ersten Zielbereich bei 24.350–24.410 Punkten. Dort erwarte ich eine technische Reaktion – nicht, weil ich es hoffe, sondern weil dort Liquidität liegt.
Kommt die erwartete Gegenbewegung, plane ich eine Erholung in Richtung 24.790 Punkte – klassischer Pullback in ein übergeordnet schwächeres Marktumfeld.
Zeigt der Markt dort Schwächesignale, wird erneut Position aufgebaut.
Das mittelfristige Ziel bis Mitte/Ende März liegt bei 23.680 Punkten – saubere Unterstützungszone, kein Fantasiewert.
Der Unterschied?
Ich handle Szenarien, keine Schlagworte.
Ich definiere Marken, bevor ich Meinungen äußere.
Und ich plane die Route, bevor ich aufs Gaspedal drücke.
Trading ist kein Stimmungsbarometer –
es ist Risikomanagement mit Kursziel.
DAX........im "W"-Ausführungstag