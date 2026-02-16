    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Geschäftsklima im Wohnungsbau etwas besser

    Geschäftsklima im Wohnungsbau etwas besser
    Foto: Baustelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    München (dts Nachrichtenagentur) - Die Stimmung im deutschen Wohnungsbau hat sich zu Jahresbeginn etwas verbessert. Das Geschäftsklima stieg im Januar von -22,7 auf -20,9 Punkte, teilte das Münchner Ifo-Institut am Montag mit.

    Die Unternehmen zeigten sich etwas zufriedener mit ihren laufenden Geschäften. Auch die Erwartungen hellten sich auf. "Die Baubranche bleibt in einer Warteschleife", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Bis sich die gestiegenen Wohnungsbaugenehmigungen in Aufträgen realisieren, braucht es Geduld."

    Davon ist im operativen Geschäft bislang jedoch wenig zu spüren. So stieg im Januar der Anteil der Unternehmen im Wohnungsbau, die von zu wenig Aufträgen berichten, von 47,7 auf 49,8 Prozent. Der Anteil der Firmen, die von abgesagten Bauprojekten berichten, blieb dagegen nahezu unverändert und sank leicht von 11,5 auf 11,1 Prozent. "Außerdem verringerte das eisige Wetter auch vielerorts die Bauaktivitäten im Januar", so Wohlrabe.


    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft Geschäftsklima im Wohnungsbau etwas besser Die Stimmung im deutschen Wohnungsbau hat sich zu Jahresbeginn etwas verbessert. Das Geschäftsklima stieg im Januar von -22,7 auf -20,9 Punkte, teilte das Münchner Ifo-Institut am Montag mit.Die Unternehmen zeigten …
