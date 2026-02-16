BERNSTEIN RESEARCH stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 31 auf 28,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Zahlen der Jenaer für das erste Geschäftsquartal zeigten anhaltende Unsicherheit, schrieb Susannah Ludwig am Donnerstagabend./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 18:54 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 06:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 26,80EUR auf Tradegate (16. Februar 2026, 08:23 Uhr) gehandelt.





