JPMORGAN stuft Hapag-Lloyd auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Analystin Alexia Dogani kommentierte am Montag die Gespräche über einen Kauf der Reederei ZIM. In einem Medienbericht dazu heiße es, Hapag-Lloyd wolle die internationalen Aktivitäten übernehmen und ein isrealischer Investor die Aktivitäten in Israel. Eine Konsolidierung in der Branche sei zwar perspektivisch keine Überraschung, so Dogani. Der offensichtlich schon jetzt beginnende Prozess aber schon. Dies spiegele wohl die nach wie vor starke Finanzlage der Branchenakteure wider. Was eine potenzielle Wertschöpfung für Hapag-Lloyd angeht, ist Dogani aber skeptisch./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 118,9EUR auf Tradegate (16. Februar 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Alexia Dogani

Analysiertes Unternehmen: Hapag-Lloyd

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

