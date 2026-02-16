BERENBERG stuft Aroundtown auf 'Hold'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 4 Euro auf "Hold" belassen. Das Immobilienunternehmen habe in einer Pressemitteilung einen Bericht der "Wirtschaftswoche" über Büro-Leerstände in Frankfurt kommentiert, schrieb Kai Klose am Montag. Wie in anderen Städten konzentriere sich die Nachfrage nach Büroflächen in Frankfurt offenbar auf moderne Objekte in zentralen Lagen. Er hält den Ansatz von Aroundtown, günstig erworbene Immobilien aufzupeppen, vor diesem Hintergrund für passend./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 05:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 05:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 2,784EUR auf Tradegate (16. Februar 2026, 08:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Kai Klose
Analysiertes Unternehmen: Aroundtown
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 4
Kursziel alt: 4
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Kai Klose
Analysiertes Unternehmen: Aroundtown
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 4
Kursziel alt: 4
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte