DAX muss ohne Wall Street auskommen – Feiertage auch in Asien

Einer der wenigen Handelsimpulse kommt von den schlechter als erwarteten Daten zum Wirtschaftswachstum in Japan. Das BIP ist im letzten Quartal des vergangenen Jahres auf das Jahr hochgerechnet lediglich um 0,2 Prozent gestiegen, Ökonomen hatten mit einem deutlichen Plus von 1,6 Prozent gerechnet. Gegenüber dem Vorquartal ist dies allerdings eine sehr positive Entwicklung, da war das BIP noch um 2,6 Prozent geschrumpft. Auf der anderen Seite wecken die schwachen Zahlen die Hoffnung auf eine nicht zu restriktive Geldpolitik und fiskalpolitische Stimulierungsmaßnahmen der neuen Regierung in Tokio.

Aufgrund der Feiertage in Asien und den USA dürfte der Start in die neue Handelswoche in Frankfurt in sehr ruhigen Bahnen verlaufen. In Asien blieben heute die Börsen in Südkorea, Taiwan und in Festlandchina feiertagsbedingt geschlossen. Morgen beginnt in China das Frühlingsfest und dann wird bis Donnerstag auch kein Handel an der Börse in Hongkong stattfinden.

Im Handel an der Frankfurter Börse wird dagegen der feiertagsbedingt ausbleibende Impuls von der Wall Street seine Spuren hinterlassen. Die US-Finanzmärkte bleiben wegen Washingtons Birthday ebenfalls geschlossen. Dies wird dem DAX kaum Dynamik verleihen. Auch der Datenkalender ist heute stark ausgedünnt.

Die Investoren schauen bereits nach vorn und haben die noch anstehenden Wirtschaftsdaten in dieser Handelswoche fest im Blick. Der Markt dürfte sich deshalb weiter in seinem Kursbereich der vergangenen Tage zwischen 24 850 und 25 100 Punkten bewegen.

