    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Eröffnung

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    DAX muss ohne Wall Street auskommen – Feiertage auch in Asien

    Der DAX wird zur Eröffnung am Montag bei 24 970 Punkten gesehen.

    Aufgrund der Feiertage in Asien und den USA dürfte der Start in die neue Handelswoche in Frankfurt in sehr ruhigen Bahnen verlaufen. In Asien blieben heute die Börsen in Südkorea, Taiwan und in Festlandchina feiertagsbedingt geschlossen. Morgen beginnt in China das Frühlingsfest und dann wird bis Donnerstag auch kein Handel an der Börse in Hongkong stattfinden.

    Einer der wenigen Handelsimpulse kommt von den schlechter als erwarteten Daten zum Wirtschaftswachstum in Japan. Das BIP ist im letzten Quartal des vergangenen Jahres auf das Jahr hochgerechnet lediglich um 0,2 Prozent gestiegen, Ökonomen hatten mit einem deutlichen Plus von 1,6 Prozent gerechnet. Gegenüber dem Vorquartal ist dies allerdings eine sehr positive Entwicklung, da war das BIP noch um 2,6 Prozent geschrumpft. Auf der anderen Seite wecken die schwachen Zahlen die Hoffnung auf eine nicht zu restriktive Geldpolitik und fiskalpolitische Stimulierungsmaßnahmen der neuen Regierung in Tokio.   

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.593,52€
    Basispreis
    24,09
    Ask
    × 10,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.207,15€
    Basispreis
    22,12
    Ask
    × 10,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Handel an der Frankfurter Börse wird dagegen der feiertagsbedingt ausbleibende Impuls von der Wall Street seine Spuren hinterlassen. Die US-Finanzmärkte bleiben wegen Washingtons Birthday ebenfalls geschlossen. Dies wird dem DAX kaum Dynamik verleihen. Auch der Datenkalender ist heute stark ausgedünnt.

    Die Investoren schauen bereits nach vorn und haben die noch anstehenden Wirtschaftsdaten in dieser Handelswoche fest im Blick. Der Markt dürfte sich deshalb weiter in seinem Kursbereich der vergangenen Tage zwischen 24 850 und 25 100 Punkten bewegen.

    Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

    CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 70% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

    Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Andreas Lipkow
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Andreas Lipkow ist seit Februar 2026 Chef-Marktanalyst bei CMC Markets Deutschland. Zuvor war er fast zehn Jahre lang in ähnlicher Position bei der Comdirect tätig. Lipkow ist als Vortragsredner und Seminarleiter für Finanz-, Trading- und Investmentthemen gefragt und moderiert regelmäßig einen Börsenpodcast. Zudem betreibt er einen YouTube-Kanal mit Inhalten zu Geldanlage, Trading und Investing. Als Dozent an der Frankfurt School of Finance & Management vermittelt der Finanzmarktexperte praxisnahes Wissen zu Börse, Anlagestrategien und Risikomanagement. 2024 erschien sein erstes Buch über Finanzen mit dem Titel „Erfolgreich strategisch anlegen: Ihr unkomplizierter Weg zum Börsenerfolg“.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Andreas Lipkow
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Frankfurt Eröffnung DAX muss ohne Wall Street auskommen – Feiertage auch in Asien Der DAX wird zur Eröffnung am Montag bei 24 970 Punkten gesehen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     