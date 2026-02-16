    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPyrum Innovations AktievorwärtsNachrichten zu Pyrum Innovations
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Pyrum: Kommt bald der Durchbruch?

    Bei der Pyrum Innovations AG hat sich in den vergangenen Monaten operativ einiges bewegt. Kurz vor Jahresende wurden neue Aktien im Umfang von 13 Mio. Euro platziert und damit die Kapitalbasis gestärkt. Da künftige Anlagenprojekte zusätzlich mit Fremdmitteln finanziert werden sollen, erscheint die Finanzierung der nächsten Schritte vorerst gesichert.

    Auch auf der Projektseite geht es voran: Gemeinsam mit dem Tanklager-Spezialisten UNITANK wurde ein Joint Venture ins Leben gerufen, über das perspektivisch zehn Werke entstehen sollen. Für die erste Anlage besteht bereits ein Engineering-Vertrag. Parallel stehen Vorhaben in Griechenland und Tschechien kurz vor der Umsetzung. Im Saarland hat zudem der Bau einer zweiten eigenen Produktionsstätte begonnen.

    An der Börse spiegelt sich diese Dynamik bislang nur eingeschränkt wider. Hintergrund sind noch ungelöste technische Herausforderungen bei der Pelletierung von recovered Carbon Black. Da ein wesentlicher Teil der laufenden Erlöse aus dem Verkauf dieser Pellets stammen soll, ist eine stabile Durchsatzmenge entscheidend. Gelingt die angekündigte Optimierung bis Ende März, könnte dies sowohl operativ als auch für den Aktienkurs ein bedeutender Impuls sein.

    (aktien-globlal.de, erstellt 16.02.26, 7:46 Uhr, veröffentlicht 16.02.26, 8:36 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

    Die Pyrum Innovations Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,48 % und einem Kurs von 27,40EUR auf Tradegate (16. Februar 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Aktien Global
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der AKTIEN-GLOBAL-RESEARCHGUIDE von www.aktien-global.de liefert aktuelle Zusammenfassungen der Small- und Mid-Cap-Analysen deutscher Researchhäuser und -abteilungen. Das gesamte Spektrum der Berichterstattung von AKTIEN-GLOBAL reicht von Marktberichten zu den wichtigsten Indizes im In- und Ausland, über News und Kommentare zu internationalen Blue-Chips bis zur laufenden Beobachtung deutscher Nebenwerte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Aktien Global
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Pyrum: Kommt bald der Durchbruch? Bei der Pyrum Innovations AG hat sich in den vergangenen Monaten operativ einiges bewegt. Kurz vor Jahresende wurden neue Aktien im Umfang von 13 Mio. Euro platziert und damit die Kapitalbasis gestärkt. Da künftige Anlagenprojekte zusätzlich mit …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     