Pyrum: Kommt bald der Durchbruch?

Bei der Pyrum Innovations AG hat sich in den vergangenen Monaten operativ einiges bewegt. Kurz vor Jahresende wurden neue Aktien im Umfang von 13 Mio. Euro platziert und damit die Kapitalbasis gestärkt. Da künftige Anlagenprojekte zusätzlich mit Fremdmitteln finanziert werden sollen, erscheint die Finanzierung der nächsten Schritte vorerst gesichert.

Auch auf der Projektseite geht es voran: Gemeinsam mit dem Tanklager-Spezialisten UNITANK wurde ein Joint Venture ins Leben gerufen, über das perspektivisch zehn Werke entstehen sollen. Für die erste Anlage besteht bereits ein Engineering-Vertrag. Parallel stehen Vorhaben in Griechenland und Tschechien kurz vor der Umsetzung. Im Saarland hat zudem der Bau einer zweiten eigenen Produktionsstätte begonnen.