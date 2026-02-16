BERNSTEIN RESEARCH stuft Hermes auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2650 Euro auf "Outperform" belassen. Der Luxusgüterkonzern sei im vierten Quartal einmal mehr schneller gewachsen als seine Wettbewerber, schrieb Luca Solca am Freitagabend. Weiteres Wachstum werde kurzfristig neben der robusten Nachfrage auch von Preisanstiegen untermauert./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 20:46 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 2.151EUR auf Tradegate (16. Februar 2026, 08:36 Uhr) gehandelt.
