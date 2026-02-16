BERNSTEIN RESEARCH stuft Airbus auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Airbus von 240 auf 234 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Douglas Harned sieht keine großen Risiken mehr, was die anstehenden Jahreszahlen betrifft. 2026 seien die von Analysten angenommenen Auslieferungen für den Flugzeugbauer aber eine Herausforderung, schrieb er am Montag. Er selbst kürzte seine Annahme von ehemals 900 auf 865 Jets, während der Konsens bei 910 liege./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:48 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:48 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 193,9EUR auf Tradegate (16. Februar 2026, 08:48 Uhr) gehandelt.



