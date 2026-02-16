    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    Aktien Asien

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nikkei schwächer, Hongkong höher - China feiert Neujahrsfest

    Für Sie zusammengefasst
    • Asien: Märkte gemischt, China/Südkorea zu ruhig.
    • Milde US-Inflation stärkt Zinssenkungs-Erwartung
    • Japan: BIP leichtes, Nikkei -0,2%, Yen schwach.
    Aktien Asien - Nikkei schwächer, Hongkong höher - China feiert Neujahrsfest
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - An den in Asien geöffneten Börsen war das Bild am Montag durchwachsen. Wie Experte Jim Reid von der Deutschen Bank schrieb, war die Lage relativ ruhig, da die Märkte in Festlandchina und Südkorea geschlossen waren. Relativ milde US-Inflationszahlen vom Freitag wirkten ein wenig nach. Diese hatten die Erwartung weiterer Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed generell gestützt.

    In Tokio gab der Nikkei-225 um 0,2 Prozent auf 56.806 Punkte nach. Im Fokus standen dort die Daten zum japanischen Bruttoinlandsprodukt, das im vierten Quartal nach einem starken Einbruch im Vorquartal wieder leicht wuchs. Der Yen verlor daraufhin gegenüber dem US-Dollar etwas an Wert. Wie es hieß, unterstrichen die Zahlen die proaktive Ausgabenpolitik von Premierministerin Sanae Takaichi nach deren historischem Wahlsieg.

    An den Festland-Börsen in China pausierte der Handel wegen des chinesischen Neujahrsfestes, das in der Volksrepublik das öffentliche Leben die ganze Woche mehr oder weniger lahmlegt. Vor einer mehrtägigen Auszeit zunächst noch geöffnet war die Börse in Hongkong. Der Hang-Seng-Index stieg dort um ein halbes Prozent auf knapp 26.706 Punkte.

    An der australischen Börse konnte sich der S&P/ASX 200 mit einem Anstieg um 0,2 Prozent auf 8.937 Punkte auch über Wasser halten./tih/mis





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Asien Nikkei schwächer, Hongkong höher - China feiert Neujahrsfest An den in Asien geöffneten Börsen war das Bild am Montag durchwachsen. Wie Experte Jim Reid von der Deutschen Bank schrieb, war die Lage relativ ruhig, da die Märkte in Festlandchina und Südkorea geschlossen waren. Relativ milde US-Inflationszahlen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     